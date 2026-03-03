Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
J. Blanár hovoril v súvislosti s repatriačnými letmi s Ajmanom Safadím

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Foto: TASR - Dano Veselský

Minister zahraničných vecí Jordánska zároveň v telefonáte informoval o aktuálnej situácii v oblasti.

Autor TASR
Bratislava 3. marca (TASR) - Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) v súvislosti s repatriačnými letmi Slovákov z Blízkeho východu telefonoval so šéfom jordánskej diplomacie Ajmanom Safadím. Informoval o tom na sociálnej sieti.

„V týchto dňoch robíme maximum, aby sme zabezpečili evakuačné lety pre našich občanov z krízovej oblasti, kde je aktuálne možné aspoň v obmedzenej miere využiť vzdušný priestor,“ priblížil Blanár. Tvrdí, že riešenie povolení na prelety je mimoriadne náročné.

Minister zahraničných vecí Jordánska zároveň v telefonáte informoval o aktuálnej situácii v oblasti. „Vývoj v regióne sa veľmi rýchlo mení a, žiaľ, naďalej eskaluje a nesmeruje k potrebnému mierovému riešeniu,“ podotkol Blanár.

Doplnil, že prvé repatriačné lety z jordánskeho Ammánu a Akaby v spolupráci s Ministerstvom obrany SR a rezortom vnútra priletia na Slovensko v utorok podvečer.
