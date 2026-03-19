J. Blanár: Integrácia štátov západného Balkánu do EÚ je priorita SR
Ako doplnil, Slovensko dlhodobo patrí k najvýraznejším podporovateľom tohto procesu.
Autor TASR
Bratislava 19. marca (TASR) - Integrácia štátov západného Balkánu do Európskej únie (EÚ) je strategická priorita Slovenska. Je to tiež kľúčový predpoklad pre posilnenie stability, bezpečnosti a prosperity Európy. Na konferencii k téme západného Balkánu a budúcnosti kontinentu to vo štvrtok vyhlásil minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD). TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
„Rozširovanie Európskej únie je dnes naliehavejšie než kedykoľvek predtým. V súčasnom geopolitickom kontexte je nevyhnutné dať procesu integrácie štátov západného Balkánu novú dynamiku a jasný politický impulz,“ myslí si Blanár. Ako doplnil, Slovensko dlhodobo patrí k najvýraznejším podporovateľom tohto procesu. Potvrdil, že krajina bude v podpore pokračovať. K ďalšiemu posilneniu spolupráce má prispieť aj ministerské rokovanie skupiny Priateľov západného Balkánu v máji.
Šéf rezortu diplomacie tiež pripomenul, že európska perspektíva krajín západného Balkánu bola definovaná už na samite v Solúne v roku 2003. Upozornil tak, že proces rozširovania trvá už vyše 20 rokov a postupuje pomalšie ako sa čakalo. „Dnes čelíme zásadným geopolitickým výzvam a tlak na medzinárodný poriadok založený na pravidlách rastie. O to dôležitejšie je pokračovať v integrácii regiónu, ktorý je prirodzenou súčasťou európskeho priestoru,“ uviedol.
Minister vyzdvihol napríklad úsilie Čiernej Hory, ktorá predbežne uzavrela 14. kapitolu prístupových rokovaní z celkového počtu 33. Upozornil aj na dynamický postup Albánska. Krajiny napredujúce v reformách podľa neho musia vidieť jasnú perspektívu členstva. Ich úspech je zároveň motiváciou iných štátov.
Šéf diplomacie v tejto súvislosti zdôraznil, že Slovensko nepodporuje koncept skupinového rozširovania a presadzuje individuálny prístup. Je podľa neho potrebné zachovať princíp hodnotenia na základe zásluh.
