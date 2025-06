J. Blanár: Konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom nemá vojenské riešenie

Bratislava 29. júna (TASR) - Konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom nemá vojenské riešenie. Potrebné je vrátiť sa k dodržiavaniu medzinárodného práva a hľadať aj komunikáciu s Ruskou federáciou. V nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 to vyhlásil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Konflikt podľa neho môže byť vyriešený jedine mierovou cestou. Podpredseda zahraničného parlamentného výboru a podpredseda PS Tomáš Valášek varoval, že otvorenie rokovaní s Ruskom vojnu neukončí.



„Náš prístup je taký, že je potrebné predchádzať konfliktom diplomatickými riešeniami a dodržiavaním medzinárodného práva,“ uviedol Blanár. Upozornil, že v súčasnosti sme svedkami erózie medzinárodného práva, a to nielen v prípade Ukrajiny, ale aj v konflikte medzi Izraelom a Irakom. „Vráťme sa k dodržiavaniu medzinárodného práva a poďme hľadať aj komunikáciu s Ruskou federáciou,“ vyhlásil.



Valášek zopakoval, že Rusko nemá záujem o mier. Konflikt by bol inak podľa neho už dávno ukončený. „Pokiaľ Rusko bude úspešné na bojisku, nebude rokovať, bude ďalej zabíjať, znásilňovať a unášať deti, za čo, mimochodom, je Vladimir Putin obžalovaný a hľadaný medzinárodnými súdmi. Jediné, čo ho zastaví, je, keď zistí, že narazil, že na bojisku už nemá ďalej šancu napredovať,“ doplnil s tým, že až potom bude Putin pripravený rokovať.