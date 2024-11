J. Blanár na návšteve ocenil prehlbujúce sa vzťahy so Švajčiarskom

Bern 19. novembra (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v utorok na stretnutí so švajčiarskym rezortným kolegom Ignaziom Cassisom v Berne ocenil prehlbovanie bilaterálnych vzťahov medzi oboma krajinami. Cassisa zároveň pozval na návštevu Bratislavy, informuje spravodajca TASR.



Rokovaniam oboch ministrov dominovali bilaterálne a geopolitické témy. Dôležitou súčasťou rozhovorov bola aj ekonomická oblasť a prehlbovanie spolupráce medzi Slovenskom a Švajčiarskom najmä v oblasti inovácií, investícií a výskumu.



Blanár vyzdvihol rolu a investície švajčiarskych firiem v SR. Zdôraznil najmä pôsobenie spoločnosti Schindler, ktorá do SR expandovala už v roku 1995. Minister zavíta do sídla spoločnosti v meste Ebikon v utorok večer.



Najviac diskutovanou geopolitickou témou bol konflikt na Ukrajine. Šéf slovenskej diplomacie ocenil švajčiarsku mierovú iniciatívu a Ukrajinský mierový summit, ktorý sa tento rok konal vo švajčiarskom Bürgenstocku. Blanár taktiež poukázal na švajčiarsku iniciatívu v otázke odmínovania a vyzdvihol spoluprácu SR a Švajčiarska v tejto oblasti.



Blanár tiež ocenil, že Švajčiarsko vyjadrilo SR podporu pri kandidatúre na pozíciu nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN v rokoch 2028 až 2029. Šéf slovenskej diplomacie okrem toho uviedol, že SR plne podporuje dohodu medzi EÚ a Švajčiarskom, rokovania o ktorej sú v posledných fázach.



Minister zahraničných vecí SR sa zároveň poďakoval za solidaritu, ktorú Švajčiarsko prejavilo po atentáte na predsedu vlády SR Roberta Fica v máji tohto roka. Vyzdvihol aj pomoc 13.000 československým utečencom, ktorí emigrovali do Švajčiarska po invázií vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968.



Cassis utorňajšiu návštevu šéfa slovenskej diplomacie označil za ďalší dôkaz prehlbovania vzájomných vzťahov medzi oboma krajinami, pričom poukázal na návštevu prezidentky SR Zuzany Čaputovej pred dvoma rokmi. Zdôraznil, že spolupráca so Slovenskom sa rozvíja v zložitých geopolitických časoch.











(osobitný spravodajca TASR Alex Fazekaš)