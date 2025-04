J. Blanár: Na odkaz pápeža Františka by sme mali nadviazať

Bratislava 26. apríla (TASR) - Na odkaz pápeža Františka by sme mali nadviazať a pokračovať v ňom ďalej. V rámci cirkvi dokázal otvoriť mnoho odvážnych vecí, témy, ktoré boli tabuizované. A je potrebné, aby cirkev na to reflektovala. Skonštatoval to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Spolu s prezidentom SR Petrom Pellegrinim sa v sobotu zúčastnil na pohrebe pápeža vo Vatikáne.



„Vzdal som úctu a hold dielu a posolstvu, ktoré nám zanechal pápež František. A tak by sme sa mali na tento okamih aj pozerať a pristupovať k nemu. Nadviazať na jeho odkaz a pokračovať v ňom ďalej. Uvedomiť si, že naša cesta začína, keď sa na tento svet narodíme úplne bez ničoho, a tak aj z tohto sveta odídeme. Neodnesieme si so sebou žiadne statky, nič z toho, čo si človek počas života nahonobil,“ skonštatoval na sociálnej sieti šéf slovenskej diplomacie.



Blanár pripomenul, že pápež František dokázal v cirkvi otvoriť mnoho odvážnych vecí. „A je potrebné, aby cirkev na to reflektovala, aby dokázala aj mladým predstaviť hodnotu Ježišovho učenia a filozofie. V tomto pápež zanechal hlbokú stopu,“ doplnil.