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J. Blanár navštívi Chorvátsko, v Osijeku otvorí honorárny konzulát

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Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) odpovedá na otázky novinárov pred zasadaním vlády SR v Bratislave 17. júna 2026. Foto: TASR - Dano Veselský

V Záhrebe absolvuje bilaterálne rokovanie s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Chorvátskej republiky Gordanom Grličom Radmanom a tiež s prezidentom Zoranom Milanovičom.

Autor TASR
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Bratislava 17. júna (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) odcestuje vo štvrtok (18. 6.) na pracovnú cestu do Chorvátskej republiky. V mestách Osijek a Záhreb absolvuje pracovný program zameraný na ďalší rozvoj slovensko-chorvátskych vzťahov, posilnenie politického dialógu a podporu hospodárskej spolupráce medzi oboma krajinami. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Blanár v Osijeku slávnostne otvorí honorárny konzulát Slovenskej republiky. „Týmto krokom Slovensko posilní svoju prítomnosť v Chorvátsku a vytvorí nové možnosti pre rozvoj hospodárskej, kultúrnej a regionálnej spolupráce,“ uviedlo ministerstvo.

V Záhrebe absolvuje šéf slovenskej diplomacie bilaterálne rokovanie s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Chorvátskej republiky Gordanom Grličom Radmanom a tiež s prezidentom Zoranom Milanovičom.

Súčasťou programu bude zároveň uctenie si slovenského a chorvátskeho odkazu pri Pamätníku vlasti, jednom z hlavných symbolov modernej chorvátskej štátnosti, a pri Pamätníku Juraja Haulíka, rodáka z Trnavy a prvého záhrebského arcibiskupa, ktorý patrí medzi významné osobnosti chorvátskych cirkevných, kultúrnych a spoločenských dejín,“ dodalo MZVEZ.
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