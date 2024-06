Blanár neočakáva, že mierový samit vo Švajčiarsku prinesie jasný záver

Bratislava 13. júna (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) neočakáva, že mierový samit vo Švajčiarsku prinesie jednoznačný záver, pretože na ňom bude chýbať Ruská federácia, ale aj ďalší globálni hráči, ako napríklad Čína. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR s tým, že sa na ňom šéf diplomacie zúčastní.



"Očakávam, že sa na vznik a vývoj vojnového konfliktu na Ukrajine bude pozerať realisticky, pretože to je dôležitý predpoklad, ako dospieť k prímeriu a hľadaniu mierového riešenia," uviedol Blanár. Minister na samite zastúpi premiéra Roberta Fica (Smer-SD).



MZVEZ podotklo, že vláda SR presadzuje potrebu hľadania mierových riešení, a preto Slovensko podporuje každú iniciatívu týkajúcu sa mieru. "Potvrdzuje sa to, čo vláda opakuje, ukazuje sa, že tretí rok trvania konfliktu neprináša vojenské riešenie. Považujeme za nevyhnutné predovšetkým rokovať a hľadať diplomatické riešenia na to, aby sa konflikt na Ukrajine riešil diplomaticky," dodalo MZVEZ.



Samit o mieri na Ukrajine sa uskutoční vo švajčiarskom stredisku Bürgenstock v dňoch 15. a 16. júna. Jeho účelom je vytvoriť platformu pre dialóg na vysokej úrovni s cieľom iniciovať proces, ktorý povedie ku komplexnému, spravodlivému a trvalému mieru pre Ukrajinu na základe medzinárodného práva a Charty Organizácie Spojených národov.



Témami diskusie majú byť jadrová bezpečnosť, humanitárne aspekty, ako aj potravinová bezpečnosť a sloboda plavby. Na samite sa predpokladá účasť približne 90 delegácií z celého sveta.