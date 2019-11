J. Blanár ocenil krok M. Glváča, I. Matoviča vyzval zverejniť nahrávku

Bratislava 9. novembra (TASR) - Podpredseda strany Smer-SD a poslanec parlamentu Juraj Blanár ocenil krok Martina Glváča (Smer-SD), ktorý sa vo štvrtok (7. 11.) vzdal funkcie podpredsedu Národnej rady (NR) SR. Osobnú zodpovednosť by podľa neho mali vyvodiť aj iní, ktorí mali s Marianom K., obžalovaným v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka, nadštandardné styky. Poukázal pritom na predsedu opozičnej SaS Richarda Sulíka a lídra opozičného hnutia OĽaNO Igora Matoviča. Blanár to uviedol v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Zároveň vyzval Matoviča, aby zverejnil nahrávku zo stretnutia s Marianom K.



"Sulík dohadoval s Marianom K. generálneho prokurátora. Dokonca dal lustrovať svojich poslancov. Matovič dokonca priamo v mieste Bašternákovho podvodu sedel šesť hodín s Marianom K.," vyhlásil Blanár. Domnieva sa, že si mal Matovič tento rozhovor aj nahrávať. Vyzýva ho preto, aby ho verejnosti zverejnil a bolo tak všetkým známe, o čom sa spolu bavili. "Matovič má praktiky 'nahrávača'. Som presvedčený, že má nahrávku aj s Marianom K.," tvrdí podpredseda Smeru-SD. Zopakoval, že za vlády Smeru-SD začal byť Marian K. stíhaným.



Poslanec NR SR a predseda poslaneckého klubu OĽaNO Eduard Heger odmietol tvrdenia, že by sa mal Matovič s Marianom K. rozprávať šesť hodín. Tvrdí, že OĽaNO takúto nahrávku nemá a ak ju má Smer-SD, tak nech ju zverejní. "My sa nemáme čoho báť," povedal Heger. Glváč bol podľa jeho slov politická spojka pre Mariana K., na rozdiel od Matoviča, ktorý sa s Marianom K. stretol, lebo mal mať informáciu o trestnom čine. "Glváč mal s Marianom K. 20-ročný vzťah, Matovič s ním mal len hodinové stretnutie," deklaroval Heger.



Ako tvrdí, Glváč sa nikdy nemal stať podpredsedom parlamentu, pretože podľa zverejnenej komunikácie mal pre Mariana K. vybavovať stretnutia na Finančnej správe SR či dohadovať človeka v Slovenskej informačnej službe. Blanár podotkol, že je potrebné, aby všetky veci zo zverejnenej a neoverenej komunikácie boli aj potvrdené, pretože nie všetko sedí. O tom, či bude Glváč na kandidátke Smeru-SD do budúcoročných parlamentných volieb, podľa jeho slov rozhoduje predsedníctvo strany.



Poslanci rozoberali v relácii aj to, že prezidentka SR Zuzana Čaputová nepodpísala návrh na predĺženie moratória na predvolebné prieskumy z aktuálnych 14 na 50 dní pred voľbami. Blanár tvrdí, že hlasovanie o vrátenom zákone bude mať teraz inú podobu, keďže Smer-SD už vie, že prvýkrát zaň hlasovala aj ĽSNS. "Nikdy sme nespolupracovali s ĽSNS," tvrdí Blanár s tým, že budú musieť rokovať aj s Mostom-Híd, keďže už poznajú jeho stanovisko. Týmto zákonom podľa jeho slov chcú chrániť voličov pred manipuláciou a dezinterpretáciou.



Heger upozornil na to, že sa týmto zákonom siahlo ľuďom na základné právo na informácie. "Poďme sa rozprávať, či sú tu dobré či zlé prieskumné agentúry, zákaz však nie je cesta," povedal.