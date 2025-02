Blanár ocenil študentov v súťaži zdôrazňujúcej benefity členstva v EÚ

Bratislava 12. februára (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) v stredu v Bratislave ocenil 20 stredoškolákov v súťaži zdôrazňujúcej hodnoty a benefity členstva SR v EÚ. Autori troch najvyššie ohodnotených videí zároveň absolvujú 23. až 24. februára cestu so šéfom slovenskej diplomacie do Bruselu na zasadnutie Rady EÚ pre zahraničné veci. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



"Európska únia - to sme aj my. Aj vy všetci ste súčasťou tohto integračného projektu a raz ho budete aktívne kreovať, keď prevezmete štafetu od predchádzajúcej generácie," vyhlásil minister. Podľa jeho slov je jedným z dôležitých spôsobov, ako zdôrazniť tento odkaz, hovoriť o tom s mladými ľuďmi.



V stredu prijalo pozvanie 130 stredoškolákov a pedagógov z celého Slovenska, ktorí sa zúčastnili na slávnostnom odovzdávaní ocenení víťazom súťaže EÚ20, ktorú rezort zorganizoval v minulom roku pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie. Úlohou študentov v súťaži bolo vytvoriť krátke videá, v ktorých originálne opíšu hodnoty a výhody členstva SR v Únii.



"Premýšľali sme, ako medzi mladých ľudí, ktorí sa už narodili v Európskej únii a berú ju ako samozrejmosť, priniesť tému EÚ do popredia. A práve to bolo cieľom tejto súťaže, ktorej sa žiaci skvele zhostili, keď sa formou videoposolstiev, do ktorých sa mnohokrát zapojili celé triedy, snažili ukázať, čo pre nich európska integrácia znamená," priblížil Blanár.