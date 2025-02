J. Blanár odcestoval do Talianska, témou rokovaní bude západný Balkán

Bratislava 10. februára (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v pondelok ráno odcestoval na návštevu Talianska. V Ríme sa zúčastní na neformálnom rokovaní s ministrami zahraničných vecí krajín Európskej únie v rámci zoskupenia Priatelia západného Balkánu so západobalkánskymi partnermi.



Na pondelkovom rokovaní budú prítomné aj šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová a eurokomisárka pre rozšírenie Marta Kosová. Blanár absolvuje aj neformálne stretnutie so srbským ministrom zahraničných vecí Markom Djuričom.



Predseda Zahraničného výboru Národnej rady SR Marián Kéry sa stretne s predsedníčkou Výboru pre zahraničné veci a bezpečnosť talianskeho Senátu Stefaniou Craxiovou. Následne sa stretne aj s predsedom Výboru pre európske záležitosti talianskeho Senátu Giuliom Terzim Sant'Agatom.



Na záver návštevy sa Blanár spoločne so šéfom srbskej diplomacie zúčastní na otvorení výstavy kovačického insitného umenia z Vojvodiny za prítomnosti krajanskej komunity. Minister by sa mal do vlasti vrátiť v pondelok večer.