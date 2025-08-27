< sekcia Slovensko
J. Blanár odcestuje do Dánska, zúčastní sa aj na zasadnutí Gymnich
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) absolvuje od 28. do 30. augusta pracovný program v Dánsku. Zúčastní sa aj na neformálnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ v Kodani, známom ako Gymnich. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu.
„Zasadnutie známe pod názvom Gymnich sa uskutoční 29. až 30. augusta. Európski ministri budú rokovať o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ, ako aj o Ukrajine, Rusku a Blízkom východe,“ uviedol rezort.
Vo štvrtok (28. 8.) Blanár podľa ministerstva slávnostne otvorí nový Honorárny konzulát SR v Kodani, ktorý bude poskytovať konzulárnu asistenciu občanom SR a súčasne prispeje k rozvoju hospodárskeho, kultúrneho a akademického partnerstva medzi Slovenskom a Dánskom.
O posilnení bilaterálnej spolupráce bude Blanár rokovať v piatok (29. 8.) taktiež priamo s predstaviteľmi Dánskeho kráľovstva. „Šéf slovenskej diplomacie sa stretne s ministrom zahraničných vecí Dánska Larsom Lokke Rasmussenom a s predsedom výboru pre zahraničnú politiku dánskeho parlamentu Christianom Friis Bachom,“ dodal rezort.
