J. Blanár odcestuje do USA, zúčastní sa na prvom zasadnutí Rady mieru
Šéf slovenskej diplomacie bude vo Washingtone zastupovať premiéra Roberta Fica (Smer-SD).
Autor TASR
Bratislava 17. februára (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) odcestuje v stredu (18. 2.) do Washingtonu, kde sa vo štvrtok (19. 2.) zúčastní na historicky prvom zasadnutí Rady mieru v Spojených štátoch amerických. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Slovenská republika sa na zasadnutí zúčastní v úlohe pozorovateľa na pozvanie amerického prezidenta Donalda Trumpa. Šéf slovenskej diplomacie bude vo Washingtone zastupovať premiéra Roberta Fica (Smer-SD),“ dodal rezort.
