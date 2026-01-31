< sekcia Slovensko
J. Blanár odcestuje na pracovnú návštevu do juhovýchodnej Ázie
Blanár otvorí v úvode svojej návštevy Indonézie Honorárny konzulát Slovenskej republiky na Bali, čím Slovensko posilní svoju prítomnosť a rozšíri podporu pre slovenských občanov, ako aj podnikateľov.
Bratislava 31. januára (TASR) - Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) odcestuje do juhovýchodnej Ázie. Spolu s podnikateľskou misiou absolvuje od soboty do 6. februára pracovnú cestu do Indonézie a Singapuru. Cieľom návštevy je prehĺbenie bilaterálnych vzťahov s dôrazom na politický dialóg a ekonomickú diplomaciu s podporou slovenských podnikateľských aktivít v dynamicky sa rozvíjajúcom regióne juhovýchodnej Ázie. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Blanár otvorí v úvode svojej návštevy Indonézie Honorárny konzulát Slovenskej republiky na Bali, čím Slovensko posilní svoju prítomnosť a rozšíri podporu pre slovenských občanov, ako aj podnikateľov. V Jakarte otvorí Blanár prvé slovensko-indonézske podnikateľské fórum zamerané na posilnenie obchodných partnerstiev a identifikovanie konkrétnych príležitostí spolupráce medzi podnikateľskými subjektmi oboch krajín. Pri tejto príležitosti bude Blanár rokovať s generálnym tajomníkom Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) Kaom Kim Hournom a tiež s predsedom Indonézskej obchodnej a priemyselnej komory (KADIN) Anindyom Novyan Bakriem.
Šéfa slovenskej diplomacie zároveň prijme v Jakarte minister zahraničných vecí Indonézskej republiky Sugiono. Bilaterálne rokovanie sa zameria na zdynamizovanie dialógu s novou indonézskou vládou s cieľom otvoriť priestor pre intenzívnejšiu investičnú a obchodnú spoluprácu. Ministri prediskutujú príležitosti v obrannom priemysle, energetike, inováciách či digitálnej ekonomike a po skončení rokovaní podpíšu dohodu o bezvízovom styku pre držiteľov diplomatických a služobných pasov.
V závere cesty sa Blanár presunie do Singapuru, kde absolvuje bilaterálne rokovanie so štátnou ministerkou pre zahraničné veci a obchod a priemysel Singapurskej republiky Ganou Siow Huangovou.
Slovensko má podľa MZVEZ záujem nadviazať na veľmi dobrú úroveň vzájomných vzťahov a rozvíjať ich osobitne na multilaterálnej úrovni, kde obe krajiny spájajú silné princípy rešpektovania medzinárodného práva, ako aj posilniť spoluprácu v digitálnej oblasti, inováciách, udržateľných technológiách či vede a technike.
Blanár sa v Singapure zúčastní aj na programe podnikateľskej delegácie zameranej na priblíženie možností podnikania a investovania v Singapure.
