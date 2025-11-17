< sekcia Slovensko
J. Blanár odcestuje v utorok do Prahy, odovzdá medailu V. Vůjtekovi
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) odcestuje v utorok (18. 11.) do českej Prahy. V dňoch 18. a 19. novembra tam absolvuje oficiálny pracovný program. TASR o tom informovali z komunikačného odboru Ministerstva zahraničných a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Šéf slovenskej diplomacie odovzdá počas slávnostného ceremoniálu v Prahe Zlatú pamätnú medailu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR bývalému českému hokejovému hráčovi a trénerovi slovenskej reprezentácie v ľadovom hokeji Vladimírovi Vůjtekovi za významný prínos k šíreniu dobrého mena Slovenska v zahraničí a rozvoju vzťahov medzi SR a ČR,“ priblížili.
Blanár si v rámci návštevy zároveň uctí pamiatku politika a prvého Slováka, ktorý sa pred 90 rokmi stal predsedom československej vlády, Milana Hodžu. „Pietna spomienka sa uskutoční pri Hodžovej vile v Prahe,“ dodali z rezortu.
