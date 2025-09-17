< sekcia Slovensko
J. Blanár otvoril 11. ročník Bratislavského právnického fóra
Medzinárodná vedecká konferencia potrvá do piatka (19. 9.).
Autor TASR
Bratislava 17. septembra (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) v stredu otvoril plenárne zasadnutie 11. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2025. V príhovore upozornil na potrebu obozretného prístupu zastupiteľských demokracií pri nástupe umelej inteligencie. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu diplomacie.
„Slovenská republika je moderná demokracia, ktorá chce rozvíjať všetky tieto moderné technológie, ale zároveň si uvedomujeme zodpovednosť za to, čo všetko umelá inteligencia môže priniesť a spôsobiť,“ uviedol minister s tým, že práve v súčasnej digitálnej dobe je dôležité naučiť sa narábať s nimi tak, aby boli využívané v prospech všetkých občanov. Zároveň upozornil na výzvy, ktoré prináša éra umelej inteligencie a digitálnych technológií a vyzval na zodpovedné a prospešné využitie týchto inovácií.
V kontexte meniaceho sa technologického prostredia považuje minister témy kybernetickej bezpečnosti a digitálnej transformácie právneho rámca za kľúčové pre rozvoj moderných spoločností. „Bratislavské právnické fórum nadviazalo na minuloročnú tému právneho štátu a otvára priestor na diskusiu o európskych smerniciach a medzinárodných dokumentoch vrátane Paktu pre budúcnosť Organizácie Spojených národov, ktorý sa zaoberá práve zodpovednosťou v súvislosti s umelou inteligenciou,“ povedal Blanár.
Medzinárodná vedecká konferencia potrvá do piatka (19. 9.). Vytvára platformu pre výmenu poznatkov medzi právnickými odborníkmi, akademikmi a odborníkmi z rôznych krajín sveta. Ide o iniciatívu Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá posilňuje medzinárodnú spoluprácu a prispieva k formulovaniu vedeckých výsledkov v oblasti práva a digitálnej bezpečnosti. Ústrednou témou tohtoročného fóra je Digitalizácia práva a bezpečnosť v digitálnom prostredí.
„Slovenská republika je moderná demokracia, ktorá chce rozvíjať všetky tieto moderné technológie, ale zároveň si uvedomujeme zodpovednosť za to, čo všetko umelá inteligencia môže priniesť a spôsobiť,“ uviedol minister s tým, že práve v súčasnej digitálnej dobe je dôležité naučiť sa narábať s nimi tak, aby boli využívané v prospech všetkých občanov. Zároveň upozornil na výzvy, ktoré prináša éra umelej inteligencie a digitálnych technológií a vyzval na zodpovedné a prospešné využitie týchto inovácií.
V kontexte meniaceho sa technologického prostredia považuje minister témy kybernetickej bezpečnosti a digitálnej transformácie právneho rámca za kľúčové pre rozvoj moderných spoločností. „Bratislavské právnické fórum nadviazalo na minuloročnú tému právneho štátu a otvára priestor na diskusiu o európskych smerniciach a medzinárodných dokumentoch vrátane Paktu pre budúcnosť Organizácie Spojených národov, ktorý sa zaoberá práve zodpovednosťou v súvislosti s umelou inteligenciou,“ povedal Blanár.
Medzinárodná vedecká konferencia potrvá do piatka (19. 9.). Vytvára platformu pre výmenu poznatkov medzi právnickými odborníkmi, akademikmi a odborníkmi z rôznych krajín sveta. Ide o iniciatívu Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá posilňuje medzinárodnú spoluprácu a prispieva k formulovaniu vedeckých výsledkov v oblasti práva a digitálnej bezpečnosti. Ústrednou témou tohtoročného fóra je Digitalizácia práva a bezpečnosť v digitálnom prostredí.