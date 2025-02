J. Blanár: Pri koaličných rokovaniach sa blížime k záveru

Bratislava 9. februára (TASR) - Pri koaličných rokovaniach sa blížime k záveru. V nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 to uviedol podpredseda Smeru-SD a minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Bližšie sa k téme vyjadriť nechcel, treba podľa neho počkať, kým nebude všetko dohodnuté. Podpredseda KDH Viliam Karas si myslí, že sa vytvorí zlepenec piatich subjektov, ktorý sa po pár mesiacoch rozpadne.



"Blížime sa k záveru. Kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič. Rokujeme za zatvorenými dverami," povedal Blanár.



Snahou podľa neho je, aby koalícia pokračovala, iná politická alternatíva voči nej totiž nie je. K rokovaniam sa bližšie vyjadriť nechcel. Avizuje však, že následne "normálnym, transparentným verejným spôsobom" povedia, ako a či bude koalícia pokračovať, alebo, ak k dohode nedôjde, aký bude ďalší postup. Potvrdil však rokovania na "rôznych úrovniach" so všetkými politikmi, ktorí boli súčasťou koalície. Či sa však bude meniť koaličná zmluva, bude závisieť od výsledku rokovaní.



Karas hovorí o rozpade vládnej koalície, o dohadovaní novej koaličnej zmluvy a rozdávaní kariet nanovo. Rozdiel je podľa neho len v tom, že kým na začiatku boli traja koaliční partneri, teraz chce na koaličnej zmluve participovať päť subjektov. "Bude to zlepenec, ktorý sa po mesiacoch rozpadne," poznamenal Karas s tým, že to pre krajinu nebude dobré. Ocenil však, že ak sa v koalícii nedohodnú, prídu a povedia miesto a čas. Sám však, ako povedal, za predčasné voľby neplače.



Blanár zároveň vysvetlil neúčasť premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na nedávnej večeri európskych lídrov a britského premiéra v Bruseli. Odôvodnil to nielen stretnutiami s eurokomisármi pre energetiku a právny štát, ale aj tým, že ako téma boli stanovené budúce vzťahy medzi EÚ a Veľkou Britániou. Európska obrana, o ktorej sa hovorilo na samite, témou podľa neho nebola. Rovnako poukázal na to, že na večeri sa nezúčastnili ani iní lídri. Podľa Karasa nie je otázkou, či, ale ako bude Slovensko participovať na kolektívnej obrane, pričom krajina by na takýchto rokovaniach chýbať nemala.



Blanár takisto zopakoval, že zahraničné smerovanie SR sa nemení, "životný priestor" je definovaný jasne a krajina je pevne ukotvená v EÚ a NATO, budúcnosť krajiny vidí v nich, rovnako tak v zahraničnej politike na všetky štyri svetové strany. Obhajuje pracovné cesty do Moskvy pre plyn, nič zlé nevidí ani na avizovanej ceste Ľuboša Blahu (Smer-SD) do Moskvy. Pripomína, že je europoslanec, a predpokladá, že tam ide zastávať záujmy, na ktoré EÚ rezignovala, teda mierové.



Obavy ľudí zo zahraničnopolitického smerovania Slovenska však Karas za opodstatnené považuje. Hovorí, že žijeme v ťažkých časoch s mnohými geopolitickými výzvami. Nemyslí si však, že by to s vystúpením SR z EÚ a NATO myslel premiér a strana vážne, ide podľa neho len o permanentnú politickú kampaň Fica, pričom obeťou "je celý národ a dôveryhodnosť v Európe". Odkázal, aby ľudí na námestiach nepodceňovali, lebo vedia, čo chcú. Zvolanie okrúhleho stola u prezidenta prišlo podľa neho neskoro. Administratívu amerického prezidenta Donalda Trumpa označil za veľkú geopolitickú výzvu aj pre EÚ.