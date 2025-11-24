< sekcia Slovensko
J. Blanár prijal generálneho riaditeľa UNESCO Chálida al-Anáního
V rámci návštevy Al-Anáního na rezorte diplomacie sa uskutočnilo aj rokovanie s členmi Slovenskej komisie pre UNESCO.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Posilňovanie angažovanosti SR v rámci Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) je jednou z priorít slovenskej zahraničnej politiky. Vyhlásil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD), ktorý v pondelok v Bratislave prijal novozvoleného generálneho riaditeľa UNESCO Chálida al-Anáního na jeho úplne prvej zahraničnej bilaterálnej návšteve po prevzatí mandátu. Rokovanie potvrdilo spoločný záujem pokračovať v dynamickej spolupráci a prispievať k posilňovaniu multilateralizmu v prospech mierového a udržateľného rozvoja spoločnosti.
„UNESCO je jedinečným priestorom pre otvorený dialóg a spoločné hľadanie pravidiel v oblastiach, ktoré sú dôležité pre rozvoj každej krajiny. Slovenská republika preto vníma UNESCO ako kľúčového partnera pri modernizácii a sprístupňovaní vzdelávania, ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva a pri etickom využívaní nových technológií,“ potvrdil šéf slovenskej diplomacie s tým, že Slovensko zostáva aktívnym a zodpovedným členom a naďalej sa bude podieľať na jednotlivých programoch organizácie. SR aktuálne pôsobí počas obdobia rokov 2023 - 2027 vo Výkonnej rade UNESCO, čo minister označil za dôkaz silného slovenského expertného zázemia v organizácii.
Slovensko je podľa Blanára presvedčeným zástancom multilaterálneho systému a naším záujmom je aj spravodlivejšie geografické zastúpenie členských štátov v štruktúrach Sekretariátu UNESCO. „Pre menšiu krajinu, akou sme my, sú medzinárodné štruktúry, medzi ktoré patrí tiež UNESCO, základom efektívnej medzinárodnej spolupráce. Je v našom záujme, aby organizácia disponovala všetkými nástrojmi potrebnými na plnenie svojho významného poslania,“ zdôraznil.
Zároveň ocenil víziu nového generálneho riaditeľa UNESCO, ktorý sa podľa jeho slov ujal funkcie v období, keď je medzinárodný systém vystavený rastúcim geopolitickým a finančným tlakom: „Práve v takýchto časoch cítime potrebu intenzívnejšej spolupráce a aktívneho prístupu k riešeniu výziev. UNESCO má v tomto smere obrovský potenciál. Prostredníctvom hodnôt, ktoré reprezentuje, a poslania, ktoré napĺňa, je mostom medzi historickým dedičstvom a súčasnými výzvami, ale predovšetkým mostom spájajúcim ľudí s rôznymi názormi,“ povedal Blanár.
Al-Anání vo svojom príhovore vyzdvihol dôležitosť UNESCO a priblížil priority a výzvy svojho pôsobenia. „UNESCO je dnes potrebné viac než kedykoľvek predtým. Všade okolo nás vidíme konflikty, dezinformácie, technologické a vedecké rozdiely, rastúce nerovnosti a nenávistné prejavy. UNESCO desaťročia bráni mier a bude v tom pokračovať aj v týchto veľmi náročných časoch a zložitom multilaterálnom prostredí,“ vyhlásil. Dodal, že UNESCO je jedinou agentúrou Organizácie Spojených národov so sieťou približne 200 národných komisií po celom svete. Zároveň apeloval na potrebu depolitizácie a ešte aktívnejšieho zapojenia členských štátov do jej činnosti.
V rámci návštevy Al-Anáního na rezorte diplomacie sa uskutočnilo aj rokovanie s členmi Slovenskej komisie pre UNESCO. Diskusia sa sústredila na priority a aktivity komisie ako poradného orgánu vlády SR, ktorá na národnej úrovni rozvíja programy a značku UNESCO. „Som rád, že v našej národnej komisii sa spája odbornosť i nadšenie expertov, akademickej obce i zástupcov rôznych združení pre svoju prácu,“ uviedol Blanár s tým, že práve táto kombinácia expertízy a osobného nasadenia je kľúčová pre úspešné napĺňanie poslania UNESCO.
Súčasťou programu bola rovnako ukážka sokoliarstva v podaní žiakov zo Štiavnických Baní, ako aj vystúpenie študenta Žilinskej univerzity Andreja Trnavského z folklórneho súboru Podpoľanec s hrou na fujare, ktorá je zapísaná v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.
