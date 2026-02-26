< sekcia Slovensko
J. Blanár prijme veľvyslancov krajín Organizácie islamskej kooperácie

Autor TASR
Bratislava 26. februára (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) bude vo štvrtok pri príležitosti posvätného mesiaca islamského kalendára, ramadánu, hostiť večeru nazývanú iftár. Na podujatí sa zúčastnia dve desiatky veľvyslancov a vedúcich misií členských krajín Organizácie islamskej kooperácie (OIC) pôsobiacich v SR. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Šéf slovenskej diplomacie pri tejto príležitosti zdôrazní význam medzináboženského dialógu a tolerancie. Potvrdí tiež záujem Slovenskej republiky o konštruktívne partnerstvo s členskými štátmi OIC pri riešení aktuálnych medzinárodných otázok.
