J. Blanár: Rešpekt k dodržiavaniu medzinárodného práva sa vytratil
Autor TASR
Bratislava 3. januára (TASR) - Rešpekt k dodržiavaniu medzinárodného práva a Charty Organizácie Spojených národov (OSN) sa vytratil. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) to konštatoval v súvislosti so sobotňajším útokom USA na Venezuelu. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu diplomacie.
„Akékoľvek vojenské akcie mimo mandátu Bezpečnostnej rady OSN sú potvrdením toho, čo často komunikujem pri rokovaniach s našimi partnermi, a to je obrovská erózia medzinárodných pravidiel ustanovených pri vzniku OSN po druhej svetovej vojne. K medzinárodnému právu sa nemôže pristupovať selektívne tak, ako to niekomu vyhovuje,“ uviedol Blanár.
Situáciu vo Venezuele Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR podrobne monitoruje. Blanár potvrdil, že komunikoval s vysokou predstaviteľkou EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kajou Kallasovou o telefonáte s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom, ktorý v sobotu absolvovala.
„Očakávam spoločné stanovisko za EÚ27 v priebehu dneška, ktoré mi avizovala vysoká predstaviteľka Kaja Kallasová,“ dodal Blanár.
Americký prezident Donald Trump v sobotu dopoludnia na svojej sociálnej sieti Truth napísal, že Spojené štáty vykonali rozsiahly útok proti Venezuele. Prezident krajiny Nicolás Maduro bol podľa neho spolu so svojou manželkou zajatý a odvezený z krajiny. Zdôraznil, že operácia bola vykonaná v spolupráci s americkými orgánmi činnými v trestnom konaní.
