J. Blanár rokoval o globálnych pravidlách pre umelú inteligenciu
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) rokoval v pondelok (24. 11.) s námestníkom generálneho tajomníka Organizácie spojených národov (OSN) a osobitným vyslancom pre digitálne a novovznikajúce technológie Amandeepom Singh Gillom o globálnych pravidlách pre umelú inteligenciu. Blanár prijal Gilla v rámci jeho oficiálnej návštevy Slovenska pri príležitosti účasti na prestížnom podujatí BratislavAI Forum. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Umelá inteligencia sa stáva jednou z kľúčových tém globálnej bezpečnosti, rozvoja a multilateralizmu. Slovenská republika preto podporuje snahu Organizácie Spojených národov o vytváranie spoločných pravidiel pre jej zodpovedné a spravodlivé využívanie,” uviedol Blanár.
Umelá inteligencia podľa jeho slov zásadne mení spôsob, akým fungujú naše ekonomiky, spoločnosti či vzdelávanie. „Diskusie, ktoré vedieme o jej etickom vývoji, strategickom využívaní a globálnom riadení, sú rozhodujúce pre zabezpečenie budúcnosti, ktorá bude zároveň inovatívna aj spravodlivá,“ uviedol minister s tým, že Slovensko považuje OSN za prirodzeného lídra pri nastavovaní celosvetových štandardov v oblasti AI a digitálnych technológií.
Partneri v diskusii o implementácii Globálneho digitálneho paktu, ktorý predstavuje rámec pre rovnoprávne a zodpovedné využívanie digitálnych technológií vrátane umelej inteligencie vyjadrili osobitný dôraz na podporu rozvojových krajín, transparentnosť a bezpečnú správu dát. Témou diskusie boli tiež nové platformy OSN - Globálny dialóg o AI a Nezávislý medzinárodný vedecký panel o AI, ktoré majú prispieť k diskusii a prijímaniu prospešných mechanizmov v oblasti AI na pôde OSN.
Šéf rezortu diplomacie súčasne vyjadril záujem SR aktívne sa zapojiť do obidvoch procesov spolu s účasťou slovenských expertov vo vedeckom paneli. „Slovensko chce patriť medzi krajiny, ktoré nielen sledujú technologický vývoj, ale rovnako aktívne prispievajú k formovaniu pravidiel. Svojou expertízou a skúsenosťami sme pripravení prispieť k rozvoju spoločného a zodpovedného globálneho rámca pre AI,“ zdôraznil Blanár.
Slovensko vníma podľa MZVEZ OSN ako kľúčový pilier medzinárodného systému založeného na pravidlách, v súvislosti s čím Blanár potvrdil pevný záväzok SR k multilateralizmu. V nadväznosti na to informoval Amandeepa Singha Gilla o kandidatúre Slovenskej republiky na nestáleho člena v Bezpečnostnej rade OSN na obdobie rokov 2028 - 2029, pričom vyzdvihol, že téma AI patrí medzi zvažované priority Slovenska počas kandidatúry a následného plnenia mandátu.
