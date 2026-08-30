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J. Blanár sa v pondelok stretne so šéfom japonskej diplomacie

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Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Foto: TASR - Martin Baumann

Hlavnými témami bilaterálneho rokovania budú podľa MZVEZ ďalší rozvoj tradične priateľských slovensko-japonských vzťahov či posilnenie politickej a hospodárskej spolupráce.

Autor TASR
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Bratislava 30. augusta (TASR) - Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) prijme v pondelok (31. 8.) ministra zahraničných vecí Japonska Tošimicu Motegiho. Pôjde o prvú návštevu šéfa japonskej diplomacie na Slovensku po 19 rokoch. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Hlavnými témami bilaterálneho rokovania budú podľa MZVEZ ďalší rozvoj tradične priateľských slovensko-japonských vzťahov, posilnenie politickej a hospodárskej spolupráce, ako aj možnosti povýšenia vzájomných vzťahov na úroveň strategického partnerstva.

Japonsko patrí medzi našich kľúčových partnerov v Ázii a máme záujem ďalej rozvíjať politický dialóg a vzájomnú obchodnú výmenu. Tá v minulom roku dosiahla takmer jednu miliardu eur a potvrdzuje silné hospodárske prepojenie našich krajín. Naším cieľom je ďalej prehlbovať partnerstvo najmä v oblastiach s vyššou pridanou hodnotou,“ povedal Blanár.
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