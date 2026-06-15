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J. Blanár sa v utorok stretne s veľvyslancami členských štátov EÚ
Podujatie organizované z iniciatívy cyperského predsedníctva v Rade EÚ poskytne priestor na výmenu názorov o aktuálnych témach európskej a zahraničnej politiky.
Autor TASR
Bratislava 15. júna (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) sa v utorok (16. 6.) v Bratislave stretne s veľvyslancami členských štátov Európskej únie akreditovanými v SR za účasti vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu diplomacie.
„Podujatie organizované z iniciatívy cyperského predsedníctva v Rade EÚ poskytne priestor na výmenu názorov o aktuálnych témach európskej a zahraničnej politiky, ako aj na prezentáciu slovenských priorít v rámci Únie,“ priblížilo ministerstvo.
Diskusia sa zameria predovšetkým na rokovania o Viacročnom finančnom rámci Európskej únie na roky 2028 až 2034, konkurencieschopnosti, otázkach nelegálnej migrácie, európskej obrany a bezpečnosti, rovnako rozširovania Únie či aktuálneho vývoja na Ukrajine a Blízkom východe.
„Podujatie organizované z iniciatívy cyperského predsedníctva v Rade EÚ poskytne priestor na výmenu názorov o aktuálnych témach európskej a zahraničnej politiky, ako aj na prezentáciu slovenských priorít v rámci Únie,“ priblížilo ministerstvo.
Diskusia sa zameria predovšetkým na rokovania o Viacročnom finančnom rámci Európskej únie na roky 2028 až 2034, konkurencieschopnosti, otázkach nelegálnej migrácie, európskej obrany a bezpečnosti, rovnako rozširovania Únie či aktuálneho vývoja na Ukrajine a Blízkom východe.