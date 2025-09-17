< sekcia Slovensko
J. Blanár si na výstave venovanej Štefanovi Osuskému uctil jeho odkaz
Výstava sa koná ako symbolické ukončenie päťročného putovania výstav venovaných Štefanovi Osuskému a Trianonskej mierovej zmluve po Slovensku. Verejnosti je prístupná do 30. septembra.
Autor TASR
Bratislava 17. septembra (TASR) - Výstava venovaná Štefanovi Osuskému dôstojne pripomína jednu z najvýznamnejších osobností našej histórie. Jeho pôsobenie vo Francúzsku ovplyvnilo medzinárodné postavenie Československa. Vyhlásil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) na prehliadke výstavy „Diplomat Štefan Osuský, 1889 - 1973“. Výstava prebieha vo Francúzskom inštitúte na Slovensku v spolupráci s Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied (SAV) a občianskym združením Osobnosti pod Bradlom.
„Štefan Osuský bol jednou z kľúčových postáv pri vzniku Československa. Na mierovej konferencii v Paríži neúnavne obhajoval slovenské záujmy a zohral nezastupiteľnú úlohu pri spravodlivom vyjednávaní hraníc našej vlasti. Bol to muž s neochvejným presvedčením a mimoriadnymi diplomatickými schopnosťami. Jeho odkaz nás zaväzuje aj dnes - obhajovať národné záujmy a našu štátnosť s rovnakým odhodlaním, ako to robil on,“ uviedol minister. Osuského hodnoty a myšlienky medzinárodnej spolupráce sú podľa neho stále aktuálne. „Aby sme si uvedomovali význam nielen historickej pamäte, ale tiež spolupráce medzi národmi,“ doplnil Blanár.
Na pôde Francúzskeho inštitútu privítal šéfa slovenskej diplomacie mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzskej republiky Nicolas Suran spolu s autorom výstavy, riaditeľom Historického ústavu SAV Slavomírom Michálekom. Touto výstavou si Francúzsky inštitút na Slovensku uctieva osobnosť Štefana Osuského, ktorý ako dlhoročný československý vyslanec v Paríži významne prispel k budovaniu vzťahov medzi Československom a Francúzskom.
