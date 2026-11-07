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J. Blanár: Situáciu v Krakove ďalej podrobne sledujeme
Slovensko ostáva v tejto ťažkej chvíli v solidarite s poľským národom, povedal Blanár.
Autor TASR
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Bratislava 7. novembra (TASR) - Rezort diplomacie ďalej podrobne sleduje tragickú udalosť v poľskom Krakove. V prípade potreby je pripravený poskytnúť konzulárnu pomoc. Uviedol to minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) na sociálnej sieti. Tvrdí, že poľská polícia do tejto chvíle neinformovala o prítomnosti občanov SR na mieste tragédie.
„Som šokovaný tragickými udalosťami v Krakove. S hlbokým zármutkom vyjadrujem úprimnú sústrasť rodinám a pozostalým obetí a želám skoré uzdravenie všetkým zraneným. Slovensko ostáva v tejto ťažkej chvíli v solidarite s poľským národom,“ povedal Blanár.
Po streľbe na hlavnom námestí v Krakove v sobotu zahynulo najmenej šesť ľudí a minimálne 15 ďalších zostalo zranených. Páchateľa policajti postrelili. Podľa poľského premiéra Donalda Tuska ide o tragickú udalosť a polícia vyšetruje pozadie a všetky okolnosti útoku.
„Som šokovaný tragickými udalosťami v Krakove. S hlbokým zármutkom vyjadrujem úprimnú sústrasť rodinám a pozostalým obetí a želám skoré uzdravenie všetkým zraneným. Slovensko ostáva v tejto ťažkej chvíli v solidarite s poľským národom,“ povedal Blanár.
Po streľbe na hlavnom námestí v Krakove v sobotu zahynulo najmenej šesť ľudí a minimálne 15 ďalších zostalo zranených. Páchateľa policajti postrelili. Podľa poľského premiéra Donalda Tuska ide o tragickú udalosť a polícia vyšetruje pozadie a všetky okolnosti útoku.