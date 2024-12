J. Blanár: Slovensko je aktívnym a spoľahlivým členom OECD

Bratislava 14. decembra (TASR) - Slovensko tvorí spolu s ďalšími 37 vyspelými ekonomikami sveta v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) dôležitý prvok medzinárodnej hospodárskej spolupráce. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) to uviedol pri príležitosti sobotňajšieho 24. výročia vstupu SR do medzinárodnej organizácie.



"Od roku 2000 sme aktívnym členom a spoľahlivým partnerom tejto prestížnej organizácie, ktorá pomáha Slovensku ďalej rásť, no zároveň sa podieľať na kľúčových reformách v dôležitých oblastiach, ktoré majú priamy dosah na slovenské hospodárstvo a našich občanov," upozornil šéf slovenskej diplomacie. Pripomenul, že SR v roku 2019 predsedala ako prvý stredoeurópsky štát Rade OECD. "Svoju pozíciu Slovensko upevnilo vo Výkonnom výbore OECD, najvýznamnejšom zo stálych výborov tejto organizácie, keď bol do pozície jeho predsedu pred tromi rokmi zvolený vedúci Stálej misie SR pri OECD so sídlom v Paríži," dodal Blanár.



Minister vyzdvihol prínos OECD pre zlepšovanie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov a ich prístup k investičným zdrojom či digitálnym technológiám. Zdôraznil v tomto prípade i dôraz na ekonomickú diplomaciu súčasnej vlády. "Pomáhame slovenským firmám uplatniť sa v zahraničnom prostredí, pričom rovnako uplatňujeme výhody nášho členstva," uviedol. Poukázal tiež na to, že Slovensko bude v roku 2025 v Bratislave hostiť Globálne fórum OECD zamerané na témy umelej inteligencie, digitalizácie a vzdelávania.



Blanár podporil i ďalšie rozširovanie OECD. "Veríme, že čoskoro sa k nám pridá Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko a rovnako vítame záujem krajín Latinskej Ameriky a Juhovýchodnej Ázie, či už je to Argentína, Brazília, Peru, alebo Indonézia a Thajsko," doplnil.



OECD združuje najvyspelejšie ekonomiky sveta. Členským krajinám poskytuje odporúčania založené na najlepších skúsenostiach, ktoré sú zamerané na zvýšenie hospodárskej výkonnosti, zlepšenie podnikateľského prostredia a čo najlepšieho uplatnenia sa v medzinárodnom prostredí ekonomík. SR sa stala členom OECD 14. decembra 2000.