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J. Blanár: Slovensko vrátilo Vyšehradskej skupine dynamiku
Na zastupiteľských úradoch sa uskutočnilo aj 11 stretnutí veľvyslancov štátov V4, od Bruselu, Londýna a Viedne až po Abuju či Sarajevo.
Autor TASR
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Bratislava 23. novembra (TASR) - Slovensko počas prvých mesiacov predsedníctva vo Vyšehradskej skupine (V4) vrátilo regionálnemu zoskupeniu politickú dynamiku a rozšírilo jeho dialóg s partnermi vo svete. Od prevzatia predsedníctva 1. júla tohto roka sa uskutočnilo viac ako 30 podujatí a rokovaní na všetkých úrovniach od hláv štátov po expertov. Pri hodnotení prvého štvrťroka predsedníctva to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Keď sme preberali predsedníctvo, naším cieľom bolo vdýchnuť Vyšehradskej skupine nový život. Po prvých mesiacoch môžeme povedať, že sa to darí. Obnovili sme dialóg s Japonskom, po prvý raz v histórii sme za jeden stôl priviedli Indiu a štáty V4 dnes opäť spoločne rokujú na úrovni prezidentov, premiérov, ministrov aj parlamentov. Ukazuje sa, že keď hľadáme to, čo nás spája, má V4 v Európe aj vo svete čo povedať,“ uviedol Blanár.
Z MZVEZ taktiež vyzdvihli, že slovenské predsedníctvo prehĺbilo dialóg medzi samotnými štátmi V4, ktoré podľa rezortu pravidelne koordinujú svoje postoje pred zasadnutiami Rady EÚ a Európskej rady. Rozbehla sa podľa nich aj spolupráca parlamentov, ktorých výbory pre hospodárstvo, financie, európske záležitosti a vzdelávanie rokovali v Košiciach, Liptovskom Mikuláši a Bratislave. Pravidelne sa podľa rezortu stretávajú i náčelníci generálnych štábov ozbrojených síl štátov V4 a experti na obranné plánovanie, boj proti korupcii či environmentálnej trestnej činnosti.
Na zastupiteľských úradoch sa uskutočnilo aj 11 stretnutí veľvyslancov štátov V4, od Bruselu, Londýna a Viedne až po Abuju či Sarajevo. „Vyšehradská skupina je najsilnejšia vtedy, keď prináša konkrétne výsledky pre ľudí v našich štátoch. Preto chceme v ďalších mesiacoch predsedníctva pokračovať v otváraní nových formátov a zároveň v praktickej spolupráci tam, kde máme spoločné záujmy,“ dodal šéf slovenskej diplomacie.
„Keď sme preberali predsedníctvo, naším cieľom bolo vdýchnuť Vyšehradskej skupine nový život. Po prvých mesiacoch môžeme povedať, že sa to darí. Obnovili sme dialóg s Japonskom, po prvý raz v histórii sme za jeden stôl priviedli Indiu a štáty V4 dnes opäť spoločne rokujú na úrovni prezidentov, premiérov, ministrov aj parlamentov. Ukazuje sa, že keď hľadáme to, čo nás spája, má V4 v Európe aj vo svete čo povedať,“ uviedol Blanár.
Z MZVEZ taktiež vyzdvihli, že slovenské predsedníctvo prehĺbilo dialóg medzi samotnými štátmi V4, ktoré podľa rezortu pravidelne koordinujú svoje postoje pred zasadnutiami Rady EÚ a Európskej rady. Rozbehla sa podľa nich aj spolupráca parlamentov, ktorých výbory pre hospodárstvo, financie, európske záležitosti a vzdelávanie rokovali v Košiciach, Liptovskom Mikuláši a Bratislave. Pravidelne sa podľa rezortu stretávajú i náčelníci generálnych štábov ozbrojených síl štátov V4 a experti na obranné plánovanie, boj proti korupcii či environmentálnej trestnej činnosti.
Na zastupiteľských úradoch sa uskutočnilo aj 11 stretnutí veľvyslancov štátov V4, od Bruselu, Londýna a Viedne až po Abuju či Sarajevo. „Vyšehradská skupina je najsilnejšia vtedy, keď prináša konkrétne výsledky pre ľudí v našich štátoch. Preto chceme v ďalších mesiacoch predsedníctva pokračovať v otváraní nových formátov a zároveň v praktickej spolupráci tam, kde máme spoločné záujmy,“ dodal šéf slovenskej diplomacie.