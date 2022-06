J. Blanár: Smer-SD pripravil referendovú otázku, ideme o nej rokovať

Bratislava 5. júna (TASR) - Smer-SD prišiel s referendovou otázkou a o iniciatíve ide ďalej rokovať s partnermi. Uviedol to podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo. Poznamenal, že sú si vedomí nedávneho rozhodnutia Ústavného súdu (ÚS) SR a tak aj pripravili avizovanú otázku. Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) poznamenal, že táto iniciatíva súvisí s rozhodnutím súdu o vine bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.



"Sme jediná relevantná opozičná strana v parlamente, ktorá je schopná niečo takéto urobiť, preto prichádzame s iniciatívou," uviedol Blanár. Priblížil, že predsedníctvo strany rozhodlo, že idú definitívne do referenda s ich pripravenou otázkou. "Tú ideme prerokovať so všetkými, ktorí sa prihlásili," dodal. Rokovať majú s mimoparlamentnými stranami Hlas-SD, SNS a Socialitsti.sk i s odborovými združeniami, ako Jednota dôchodcov Slovenska či protifašistickí bojovníci. Za najdôležitejšie Blanár považuje skrátenie volebného obdobia vlády, pretože škodí Slovensku. "Potom sa budeme musieť vrátiť k iným veciam, aj k obrannej dohode," reagoval na otázku, prečo obranná dohoda z referenda vypadla.



Budaj podotkol, že referendová iniciatíva nápadne súvisí s Kováčikom. Blanár reagoval, že ľudia súčasnú vládu nechcú. "Neriešite zdražovanie a teraz prichádzate s Kováčikom," kontroval Budajovi. Ten mu vyčítal, že kým bol Smer-SD vo vláde, nedosiahol vyrovnaný rozpočet a rozdával peniaze "svojim ľuďom", pričom viacerí nominanti bývalej vlády dnes čelia obvineniam.



Budaj si nemyslí, že súčasná koalícia je na rozpad. Odmieta slová, že by vznikla iná prorodinná koalícia na základe toho, kto podporil protiinflačný balík ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Vyjadril sa tiež k rokovaniam o dodávkach ruskej ropy. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) podľa neho urobil chybu, keď čerpal z informácií od Slovnaftu, mohol si ich overiť. Nemyslí si však, že by mal odísť z funkcie.