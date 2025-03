J. Blanár: Spojené kráľovstvo je kľúčovým partnerom Slovenska

Bratislava 18. marca (TASR) - Slovenská republika vníma Spojené kráľovstvo ako jedného z kľúčových spojencov v oblasti bezpečnosti, rovnako ako dôležitého obchodno-investičného partnera. V súvislosti s menovaním nového veľvyslanca SR v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska to v utorok zdôraznil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Novým slovenským veľvyslancom v Británii sa stal Peter Susko, doterajší generálny riaditeľ sekcie verejnej a kultúrnej diplomacie ministerstva, v minulosti i šéf diplomatickej misie v Chorvátsku.



"Spojené kráľovstvo je najvýznamnejším európskym partnerom Slovenska mimo Európskej únie, s ktorou ostrovná krajina aj po brexite naďalej intenzívne spolupracuje," upozornil Blanár. V nadväznosti na ministrove slová nový veľvyslanec okrem bezpečnostnej oblasti zvýraznil i objem a potenciál ekonomickej kooperácie, poukázal pritom na to, že vzájomný obrat je na historickom maxime v ročnej výške 6,2 miliardy eur. "Aktívnou prezentáciou Slovenskej republiky, sieťovaním predstaviteľov slovenského a britského biznisu a podporou našich podnikateľov sa budem snažiť pomôcť ďalšiemu rozvoju slovensko-britských investícií," uviedol Susko.



Deklaroval aj pripravenosť na úlohu aktívnej a efektívnej asistencie zastupiteľského úradu voči početnej slovenskej komunite na britských ostrovoch. Podľa oficiálnych údajov ide približne o 60.000 občanov SR, odhady naznačujú, že tento počet môže byť až na úrovni 160.000.



Svoj nástup do funkcie Susko zároveň využil na zdôraznenie prebiehajúcej administratívnej zmeny podmienok vstupu na územie Spojeného kráľovstva. "Od 2. apríla zavádza britská vláda pre občanov EÚ registračný systém elektronickej cestovnej autorizácie ETA (Electronic Travel Authorisation). Po novom nebude pri vstupe do krajiny postačovať preukázanie sa platným cestovným pasom, ale bude nutné vopred sa registrovať a získať elektronické povolenie ETA," upozornil.



Prezident SR Peter Pellegrini v utorok odovzdal poverovacie listiny novým vedúcim diplomatických misií, okrem Suska ustanovil do funkcie vedúcej stálej misie SR pri Rade Európy Oľgu Algayerovú, Martin Muránsky sa stal novým veľvyslancom SR v Českej republike, Milan Cigáň bude šéfom diplomatického zastúpenia v Mexiku.