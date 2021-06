J. Blanár: Štát má podporiť dovolenku doma, nie odmeňovať očkovanie

Bratislava 20. júna (TASR) - Štát by mal viac peňazí investovať do cestovného ruchu a nie ich dávať ako finančnú odmenu za očkovanie proti novému koronavírusu. Uviedol to podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer-SD) v diskusnej relácii RTVS O päť minút 12.



Štát by sa mal podľa Blanára viac snažiť motivovať ľudí, aby dovolenkovali doma a nedávať peniaze na odmeny či lotérie s cieľom takouto formou zvýšiť zaočkovanosť populácie.



Pripomenul, že strana naďalej trvá na dobrovoľnosti očkovania. "Sme ale proti, aby sa štatistika zaočkovanosti nahrádzala očkovaním mladistvých a detí," dodal Blanár. Pod súčasnú nízku zaočkovanosť populácie sa podľa neho podpísala aj nedostatočná kampaň, ktorá by upozornila na pozitíva aj negatíva očkovania.



Za nízkou zaočkovanosťou stojí podľa Gábora Grendela (OĽANO), podpredsedu parlamentu, komunikácia niektorých politikov, ktorí očkovanie prezentujú ako príjem pre farmafirmy. "Možeme vymýšľať čokoľvek - žreby, losy, lotérie na podporu očkovania, ale keď to budeme prezentovať ako príjem pre farmafirmy, tak zaočkovanosť nestúpne," skonštatoval Grendel. Zároveň odmietol tvrdenie o zlepšovaní štatistík zaočkovanosti skrz mladistvých a deti. "Očkovanie detí je na báze dobrovoľnosti, rodič sa rozhodne, či dá dieťa zaočkovať," dodal Grendel.