J. Blanár: Svätá stolica zostáva pre SR jedným z najbližších partnerov
Počas diskusie venovali osobitú pozornosť náboženskej slobode a rôznym formám nenávisti.
Autor TASR
Bratislava 30. januára (TASR) - Svätá stolica zostáva pre Slovenskú republiku jedným z najbližších partnerov tak v diplomatickej, ako aj v duchovnej oblasti. Vyhlásil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) po rokovaní so sekretárom pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami Svätej stolice arcibiskupom Paulom Richardom Gallagherom. Ten SR navštívil pri príležitosti 25. výročia nadobudnutia platnosti základnej zmluvy medzi SR a Svätou stolicou.
„Toto jubileum nám pripomína hlboké vzťahy pevne zakotvené v tisícročných dejinách a kresťanskej tradícii na Slovensku, ktorá siaha do čias príchodu svätých Cyrila a Metoda, ich duchovné dedičstvo dodnes zohráva kľúčovú úlohu pri formovaní našej kultúry, hodnôt, identity i celkového spoločenského rozvoja krajiny. A je pevným základom našich vzťahov so Svätou stolicou,“ uviedol šéf rezortu.
Stretnutie podľa jeho slov potvrdilo kontinuitu obsažného bilaterálneho dialógu založeného na spoločných cieľoch, akými sú podpora vzájomného rešpektu a mierového riešenia sporov, humanitárna pomoc a ochrana najzraniteľnejších skupín. „Ide o princípy, na ktorých stojí mier, solidarita, tolerancia, rešpekt k ľudským právam a multilateralizmu, ktoré zostávajú aktuálne aj dnes a určujú smer nášho spoločenského úsilia,“ doplnil minister.
Počas diskusie venovali osobitú pozornosť náboženskej slobode a rôznym formám nenávisti. „Pričom sme zdôraznili význam potreby dialógu, vzdelania a vzájomného porozumenia,“ poznamenal Blanár. Arcibiskupa informoval o zahraničnopolitických prioritách SR, hovorili aj o aktuálnych globálnych výzvach. „V kontexte zhoršovania bezpečnostnej situácie v Európe i vo svete sme zdôraznili potrebu dôsledného dodržiavania medzinárodného práva, ochrany ľudských práv a podpory diplomatických riešení,“ objasnil. V tejto súvislosti ocenil úlohu Svätej stolice ako významnej morálnej autority na medzinárodnom poli. Vyjadril tiež uznanie cirkevným organizáciám za ich nezastupiteľnú úlohu v oblasti humanitárnej a rozvojovej pomoci nielen na Slovensku, ale aj v krízových regiónoch sveta.
Paul Richard Gallagher poďakoval za doterajšiu spoluprácu Svätej stolice a SR. „Od úplného začiatku je naša spolupráca inšpirovaná zdieľaným záväzkom v prospech všeobecného blaha a v duchu tradícií Cyrila a Metoda a v duchu znenia slovenskej ústavy,“ poznamenal s tým, že sa teší na spoluprácu do budúcna. „Pri tomto striebornom jubileu sme inšpirovaní ďalej pokračovať v bilaterálnej diplomacii a multilaterálnom dialógu a riešiť výzvy súčasnosti a spolupracovať na dlhotrvajúcom mieri. Slovami pápeža Leva XIV. - bez zbraní a odzbrojovaním,“ doplnil arcibiskup.
Gallaghera v piatok prijal aj prezident SR Peter Pellegrini. Arcibiskup sa v rámci oficiálnej návštevy, ktorá potrvá do nedele (1. 2.), okrem iného zúčastní napríklad na medzinárodnom odbornom sympóziu. V nedeľu bude celebrovať svätú omšu v Dóme svätého Martina v Bratislave.
