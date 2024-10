J. Blanár udelil talianskej veľvyslankyni zlatú pamätnú medailu

Bratislava 10. októbra (TASR) - Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) vo štvrtok odovzdal mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyni Talianska v SR Catherine Flumianiovej zlatú pamätnú medailu. Ocenil ju za významný prínos pri rozvoji slovensko-talianskeho dialógu. Urobil tak pri príležitosti ukončenia jej vyslania. Zároveň jej poďakoval za úspešnú trojročnú diplomatickú misiu na Slovensku. TASR o tom informovali z komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



"Bilaterálne vzťahy sú dlhodobo na veľmi dobrej úrovni. Taliansko je pre Slovensko jedným z najvýznamnejších obchodných partnerov. Naša spolupráca je významná v energetickej oblasti, a to ako pri jadrovej energetike, tak pri otázkach diverzifikácie energetických zdrojov," poznamenal Blanár.



Šéf rezortu zahraničných vecí poďakoval Flumianiovej za posilnenie vzájomných vzťahov v oblasti kultúry, ekonomiky aj vzdelávania. Zároveň jej zaželal úspešné pokračovanie v ďalšej diplomatickej službe. "SR bola prvou zahraničnou diplomatickou misiou C. Flumianiovej v pozícii veľvyslankyne," doplnil.



Ministerstvo poukázalo na to, že Taliansko zastáva z pohľadu slovenského exportu siedmu priečku a v SR je významným investorom v sektore finančníctva, bankovníctva aj energetiky. "Ďalší potenciál ponúkajú oblasti automatizácie, obehového hospodárstva či digitalizácie," ozrejmilo. Avizovalo aj zahraničné návštevy predstaviteľov Slovenska v Taliansku. "O necelé dva týždne odcestuje na pracovné rokovania do Ríma minister Juraj Blanár, ktorého prijme šéf talianskej diplomacie Antonio Tajani. V januári by mal svoju prvú oficiálnu návštevu Talianska absolvovať prezident SR Peter Pellegrini," dodalo.