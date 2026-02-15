< sekcia Slovensko
J. Blanár: V čase prudkých globálnych zmien je V4 potrebným zoskupením
Ocenil pritom ďalší úspešný príklad, kedy sa krajiny V4 zjednotili v otázke systému obchodovania s emisnými povolenkami ETS2 a spoločne apelovali na oddialenie jeho zavedenia do praxe.
Autor TASR
Bratislava 15. februára (TASR) - V čase prudkých globálnych zmien je Vyšehradská štvorka (V4) relevantným a potrebným zoskupením partnerstva štyroch krajín - Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska - a koordinovania ich názorov v regióne i v rámci Európskej únie. Potvrdil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) pri príležitosti 35. výročia vzniku V4. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu zahraničných vecí.
„Súčasná geopolitická situácia si vyžaduje rýchle a zosúladené reakcie, pričom aj zintenzívnenie dialógu krajín Vyšehradskej skupiny môže pomôcť lepšie reagovať na výzvy, ktorým čelíme,“ vyhlásil Blanár. Posilnenie jednotného hlasu strednej Európy je podľa neho prirodzené a nevyhnutné a je nielen pokračovaním historickej tradície, ale predstavuje potenciál podniknúť aktuálne kroky a prinášať konkrétne riešenia.
Ocenil pritom ďalší úspešný príklad, kedy sa krajiny V4 zjednotili v otázke systému obchodovania s emisnými povolenkami ETS2 a spoločne apelovali na oddialenie jeho zavedenia do praxe. „Tento prístup poukázal na schopnosť Vyšehradskej skupiny formulovať jednotné a konštruktívne stanoviská v oblastiach energetickej a environmentálnej politiky,“ zhodnotil minister.
Ako ďalej priblížil šéf slovenskej diplomacie, na túto dynamiku chce Slovenská republika nadviazať počas svojho nadchádzajúceho predsedníctva vo V4, ktoré prevezmeme 1. júla tohto roka. „Našou ambíciou je, aby Vyšehradská skupina fungovala ako efektívna platforma pre koordináciu postojov. Toto partnerstvo je v súčasnosti kľúčové pri spolurozhodovaní o prioritách európskych politík a o spoločnej európskej budúcnosti,“ potvrdil Blanár a zdôraznil, že je dôležité, aby bol hlas stredoeurópskeho regiónu vypočutý a mal reálnu politickú váhu.
Vyšehradská skupina vznikla 15. februára 1991 podpisom Vyšehradskej deklarácie o spolupráci vtedajšími prezidentmi Česko-Slovenska, Maďarska a Poľska v maďarskom meste Vyšehrad. V4 vychádza z prirodzenej geografickej a historickej blízkosti týchto krajín a z dlhodobo budovaných vzťahov, ktoré vytvárajú pevné prepojenia v oblastiach kultúry, vzdelávania, vedy, politiky, hospodárstva a spoločenského života. V súčasnosti združuje takmer 65 miliónov obyvateľov Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. Aktuálne predsedajúcou krajinou zoskupenia je od 1. júla 2025 Maďarsko.
„Súčasná geopolitická situácia si vyžaduje rýchle a zosúladené reakcie, pričom aj zintenzívnenie dialógu krajín Vyšehradskej skupiny môže pomôcť lepšie reagovať na výzvy, ktorým čelíme,“ vyhlásil Blanár. Posilnenie jednotného hlasu strednej Európy je podľa neho prirodzené a nevyhnutné a je nielen pokračovaním historickej tradície, ale predstavuje potenciál podniknúť aktuálne kroky a prinášať konkrétne riešenia.
Ocenil pritom ďalší úspešný príklad, kedy sa krajiny V4 zjednotili v otázke systému obchodovania s emisnými povolenkami ETS2 a spoločne apelovali na oddialenie jeho zavedenia do praxe. „Tento prístup poukázal na schopnosť Vyšehradskej skupiny formulovať jednotné a konštruktívne stanoviská v oblastiach energetickej a environmentálnej politiky,“ zhodnotil minister.
Ako ďalej priblížil šéf slovenskej diplomacie, na túto dynamiku chce Slovenská republika nadviazať počas svojho nadchádzajúceho predsedníctva vo V4, ktoré prevezmeme 1. júla tohto roka. „Našou ambíciou je, aby Vyšehradská skupina fungovala ako efektívna platforma pre koordináciu postojov. Toto partnerstvo je v súčasnosti kľúčové pri spolurozhodovaní o prioritách európskych politík a o spoločnej európskej budúcnosti,“ potvrdil Blanár a zdôraznil, že je dôležité, aby bol hlas stredoeurópskeho regiónu vypočutý a mal reálnu politickú váhu.
Vyšehradská skupina vznikla 15. februára 1991 podpisom Vyšehradskej deklarácie o spolupráci vtedajšími prezidentmi Česko-Slovenska, Maďarska a Poľska v maďarskom meste Vyšehrad. V4 vychádza z prirodzenej geografickej a historickej blízkosti týchto krajín a z dlhodobo budovaných vzťahov, ktoré vytvárajú pevné prepojenia v oblastiach kultúry, vzdelávania, vedy, politiky, hospodárstva a spoločenského života. V súčasnosti združuje takmer 65 miliónov obyvateľov Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. Aktuálne predsedajúcou krajinou zoskupenia je od 1. júla 2025 Maďarsko.