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J. Blanár v pondelok prijme šéfa japonskej diplomacie
Japonsko patrí medzi našich kľúčových partnerov v Ázii a máme záujem ďalej rozvíjať politický dialóg a vzájomnú obchodnú výmenu, povedal Blanár.
Autor TASR
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Bratislava 31. augusta (TASR) - Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) prijme v pondelok ministra zahraničných vecí Japonska Tošimicua Motegiho. Pôjde o prvú návštevu šéfa japonskej diplomacie na Slovensku po 19 rokoch.
Hlavnými témami bilaterálneho rokovania budú podľa Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR ďalší rozvoj tradične priateľských slovensko-japonských vzťahov, posilnenie politickej a hospodárskej spolupráce, ako aj možnosti povýšenia vzájomných vzťahov na úroveň strategického partnerstva.
„Japonsko patrí medzi našich kľúčových partnerov v Ázii a máme záujem ďalej rozvíjať politický dialóg a vzájomnú obchodnú výmenu. Tá v minulom roku dosiahla takmer jednu miliardu eur a potvrdzuje silné hospodárske prepojenie našich krajín. Naším cieľom je ďalej prehlbovať partnerstvo najmä v oblastiach s vyššou pridanou hodnotou,“ pripomenul pri tejto príležitosti Blanár.
Hlavnými témami bilaterálneho rokovania budú podľa Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR ďalší rozvoj tradične priateľských slovensko-japonských vzťahov, posilnenie politickej a hospodárskej spolupráce, ako aj možnosti povýšenia vzájomných vzťahov na úroveň strategického partnerstva.
„Japonsko patrí medzi našich kľúčových partnerov v Ázii a máme záujem ďalej rozvíjať politický dialóg a vzájomnú obchodnú výmenu. Tá v minulom roku dosiahla takmer jednu miliardu eur a potvrdzuje silné hospodárske prepojenie našich krajín. Naším cieľom je ďalej prehlbovať partnerstvo najmä v oblastiach s vyššou pridanou hodnotou,“ pripomenul pri tejto príležitosti Blanár.