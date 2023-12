J. Blanár víta čiastočný vstup Bulharska a Rumunska do schengenu

Bratislava 31. decembra (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) víta zaradenie Bulharska a Rumunska do schengenského priestoru od marca 2024. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR s tým, že rokovania o otvorení pozemných hraníc budú na európskej úrovni pokračovať.



Šéf slovenskej diplomacie ocenil, že súčasťou dohody o čiastočnom začlenení oboch krajín do schengenského priestoru je aj spolupráca pri ochrane vonkajšej hranice EÚ s cieľom zintenzívnenia boja proti nelegálnej migrácii. "Schengen umožňuje občanom voľný pohyb v európskom priestore, no vplyvom migračnej krízy dnes nie je plne funkčný. Potrebujeme preto vyvinúť maximálnu snahu na jeho obnovu," uviedol.



Z rezortu priblížili, že SR dlhodobo podporuje plnohodnotné členstvo Bulharska a Rumunska v schengenskej zóne. Technické predpoklady pre úplné začlenenie podľa MZVEZ splnili štáty už v roku 2011. "Rozhodnutie je pozitívnym krokom, ktorý rozšíri náš európsky schengenský priestor. Verím, že počas budúceho roka sa podarí proces vstupu Bulharska a Rumunska plne dokončiť," doplnil Blanár.



Členské štáty EÚ schválili v sobotu (30. 12.) dohodu o čiastočnom začlenení Bulharska a Rumunska do schengenského priestoru. V súčasnosti môže v ňom voľne cestovať viac ako 423 miliónov obyvateľov bez kontrol na vnútorných hraniciach.



Schengenský priestor momentálne zahŕňa 23 z 27 členských štátov EÚ (okrem Bulharska, Cypru, Írska, Rumunska) a všetkých členov Európskeho združenia voľného obchodu (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko). Slovensko sa stalo súčasťou 21. decembra 2007.