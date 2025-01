J. Blanár víta správy o dohode v pásme Gazy a prepustení rukojemníkov

Bratislava 16. januára (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Juraj Blanár (Smer-SD) víta správy o dosiahnutí dohody v pásme Gazy a prepustení rukojemníkov. Verí, že dohoda povedie k trvalému ukončeniu bojov. Uviedol to v stanovisku, ktoré TASR poslal komunikačný odbor rezortu.



"Oceňujem obrovské úsilie sprostredkovateľov z Egypta, Kataru a USA. Myslím na zadržiavaných rukojemníkov, ktorí sa čoskoro stretnú so svojimi rodinami, ako aj na trpiace civilné obyvateľstvo pásma Gazy, ku ktorému sa musí urýchlene dostať tak potrebná humanitárna pomoc. Verím, že dohoda povedie k trvalému ukončeniu bojov, po ktorom bude nasledovať politické dvojštátne riešenie ako krok k mierovému usporiadaniu na celom Blízkom východe," vyhlásil minister.



Dohodu medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v stredu (15. 1.) potvrdili americký prezident Joe Biden a katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání ako sprostredkovatelia. Prímerie by oficiálne malo začať platiť v nedeľu 19. januára.



Izraelský bezpečnostný kabinet vo štvrtok odložil plánované zasadnutie, na ktorom mal schváliť dohodu o prímerí. Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua obvinila Hamas, že sa pokúša presadiť "ústupky na poslednú chvíľu" v niektorých bodoch.