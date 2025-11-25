Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
J. Blanár: Vyhlásenia PS k Benešovým dekrétom sú zneužívaním témy

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Foto: TASR - Jakub Kotian

Šéf diplomacie obviňuje PS, že sa snaží dostať k moci aj za cenu „maďarskej karty“.

Bratislava 25. novembra (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) považuje vyjadrenia PS o Benešových dekrétoch za neprijateľné. Vo svojom vyhlásení hovorí o hazardovaní a flagrantnom zneužívaní témy.

Šéf diplomacie obviňuje PS, že sa snaží dostať k moci aj za cenu „maďarskej karty“. „Považujem to za podkopávanie Slovenskej republiky v jej základoch a narúšanie povojnového usporiadania, čo je absolútne neprijateľné,“ zdôraznil minister.

Pripomenul, že slovensko-maďarské vzťahy sú na najlepšej úrovni v histórii samostatnej SR. „Odmietam preto akékoľvek hazardovanie a flagrantné zneužívanie témy Benešových dekrétov, ktorú otvorilo opozičné PS na svojom straníckom mítingu,“ dodal Blanár.

Počas minulotýždňového výjazdu PS na južnom Slovensku prijal vo štvrtok (20. 11.) v Komárne poslanecký klub PS uznesenie k spolužitiu a rozvoju na južnom Slovensku. V ňom okrem iného vyzvali vládu, aby podnikla gestá dobrej vôle voči Maďarom na Slovensku, ku ktorým môže patriť uznanie, že sa československé orgány v povojnovom období dopustili v prípade maďarskej komunity porušení humanitárnych zásad a ďalších krívd. Rovnako k týmto gestám podľa uznesenia PS môže patriť prijatie opatrení, „aby štátne orgány pri posudzovaní žalôb na určenie vlastníctva k nehnuteľnostiam spojených s konfiškačnými rozhodnutiami dodržiavali princíp, že dekréty prezidenta Československej republiky sú ako súčasť slovenského práva vyhasnuté a na ich základe nie je možné robiť rozhodnutia zakladajúce nové právne skutočnosti“.

Vyhlásenia PS si vyslúžili ostrú kritiku koaličných strán, ale i opozičného KDH, jeho podpredseda Viliam Karas uviedol, že hoci si hnutie PS myslí, že imponuje voličovi maďarskej národnosti, „v skutočnosti tým nerobí nič iné, len vnáša do spoločnosti napätie a prebúdza staré krivdy, ktoré môžu uškodiť nám všetkým - Slovákom aj Maďarom“.
