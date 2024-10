J. Blanár: Záujem slovenskej zahraničnej politiky je služba občanom

Bratislava 24. októbra (TASR) - Záujem slovenskej zahraničnej politiky je služba občanom SR a hospodárstvu krajiny, ktoré má vplyv na životnú úroveň obyvateľov. Pri príležitosti piatkového (25. 10.) prvého výročia nástupu do funkcie to vo videu na sociálnej sieti vyhlásil minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD). TASR o tom vo štvrtok informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



K zahraničnej politike podľa ministra patrí aj dodržiavanie medzinárodného práva. "Toto je pre Slovensko absolútne principiálne tak, ako sme to urobili aj v prípade Kosova, lebo doteraz Slovenská republika neuznala Kosovo, pretože došlo k porušeniu medzinárodného práva a teritoriálnej integrity Srbska. Rovnako to bolo aj v prípade vojnového konfliktu v Iraku, bolo to jednoznačne porušenie medzinárodného práva. Takto hovoríme aj v prípade Ukrajiny, došlo k porušeniu medzinárodného práva zo strany Ruskej federácie," vyhlásil Blanár. Dodal, že vojna na Ukrajine nemá vojenské, ale mierové riešenie.



Minister zároveň oznámil, že MZVEZ zvýši počet ekonomických diplomatov zo 17 na 43. Záujmu slovenských podnikateľských subjektov s prihliadnutím na konsolidáciu verejných financií slovenská diplomacia prispôsobila aj svoje zastupiteľské úrady.



Blanár zároveň zdôraznil, že Slováci žijúci v zahraničí predstavujú pre krajinu potenciál, ktorý môžeme využívať. "Ja zvyknem hovoriť, že sa nemáme čoho obávať, keď ľudia idú aj do zahraničia, vzdelávajú sa, získavajú mnohé významné pozície, pretože je to ich slobodná vôľa. Napokon, sme to aj takto chceli, keď sme vstupovali do Európskej únie, aby mohli cestovať voľne a študovať," myslí si. Zároveň je podľa neho dôležité zamerať sa na spájanie týchto ľudí a komunikáciu s nimi.