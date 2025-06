J. Blanár: Ženy v diplomacii sú hlasom, ktorý musí byť počuť

Bratislava 24. júna (TASR) - Ženy v diplomacii sú hlasom, ktorý musí byť počuť. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) pri príležitosti utorkového Medzinárodného dňa žien v diplomacii. Slovenským diplomatkám poďakoval. Vyzdvihol ich nasadenie a odbornosť.



„Ženy v diplomacii nemôžu byť len čísla v štatistikách - sú hlasom, ktorý musí byť počuť. A my im chceme aj naďalej vytvárať podmienky, ktoré ich budú motivovať, aby mohli v zahraničnej politike nielen pôsobiť, ale o nej tiež rozhodovať a vytvárať ju,“ avizoval.



Blanár zároveň poukázal na to, že na rezorte tvoria ženy dlhodobo približne polovicu zo všetkých zamestnancov. „Platí to aj pre diplomatické pozície, kde postupne vychovávame vzdelané a odborne zdatné diplomatky, aby mohli kvalitne zastupovať SR aj na tých najvyšších pozíciách. Dávno sme teda prekonali mýtus, že diplomacia je svetom mužov,“ podotkol.



Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov v roku 2022 ustanovilo 24. jún ako Medzinárodný deň žien v diplomacii.