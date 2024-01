J. Blanár zopakoval, že SR odsúdi presuny zbraní po predložení dôkazov

Bratislava 17. januára (TASR) - Pokiaľ sa preukáže, že na Ukrajine použilo Rusko balistické rakety od KĽDR, slovenský rezort diplomacie to odsúdi ako hrubé porušenie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN. Po rokovaní mimoriadneho Zahraničného výboru Národnej rady (NR) SR to vyhlásil minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD). Mimoriadne rokovanie výboru inicioval poslanec Tomáš Valášek (Progresívne Slovensko). Minister podľa neho oslabil prestíž Slovenska a ublížil jeho záujmom.



Blanár zopakoval, že neexistujú dôkazy o použití rakiet KĽDR pri útoku na Ukrajinu. "Preto sme boli nútení počkať, až kým takéto dôkazy budeme mať k dispozícii," povedal s tým, že odsudzujú útoky voči civilným terčom, ako aj porušenie medzinárodného práva zo strany Ruska. Slovensko podľa neho odsudzuje aj transfery zo Severnej Koréy do Ruska, ktoré poukazujú, že dochádza k dodaniu predovšetkým munície. "Požiadali sme o dôkazy našich partnerov. Len čo sa ukáže, že sa to použije, SR je na strane medzinárodného práva," povedal Blanár novinárom po skončení výboru.







Valášek odmieta Blanárov argument, podľa ktorého sa k odsúdeniu Slovensko nepridalo, lebo nemalo dostatok dôkazov o severokórejských dodávkach rakiet. Tvrdí, že v novembri o dodávkach informovala Južná Kórea a začiatkom tohto roka aj americká vláda.



"Veľká väčšina slobodných krajín považovala tieto informácie za natoľko alarmujúce, že kroky ruských a severokórejských diktátorov rázne odsúdili," povedal Valášek. Dodal, že Blanár len na výbore zopakoval argumenty a premárnil šancu veci vysvetliť. Blanár podľa neho stavia Slovensko do izolácie.



Spojené štáty spolu so svojimi partnermi odsúdili ešte minulý týždeň presuny zbraní medzi Severnou Kóreou a Ruskom vrátane použitia severokórejských balistických rakiet proti Ukrajine na prelome rokov. Vyhlásenie podpísalo takmer 50 krajín vrátane Spojených štátov, Kanady, Austrálie, Japonska a všetkých krajín Európskej únie okrem Slovenska a Maďarska.