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J. Blanár odcestoval na pracovnú cestu do USA
Pracovnú cestu do USA absolvuje od nedele do štvrtka (16. 7.).
Autor TASR
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Bratislava 12. júla (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) v nedeľu dopoludnia odcestoval na pracovnú cestu do Spojených štátov amerických, ktorá sa uskutoční pri príležitosti účasti SR na zasadnutiach Organizácie Spojených národov v New Yorku.
Pracovnú cestu do USA absolvuje od nedele do štvrtka (16. 7.). Cieľom je predstavenie kandidatúry Slovenskej republiky na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 - 2029, uskutočnenie bilaterálnych rokovaní s partnermi a predstaviteľmi organizácie, ako aj prezentácia priorít SR v oblasti udržateľného rozvoja.
„Slovensko chce byť aktívnym a dôveryhodným partnerom pri hľadaní riešení globálnych výziev. Naša kandidatúra do Bezpečnostnej rady OSN je prirodzeným pokračovaním dlhodobého angažovania sa v prospech medzinárodného práva, mieru a efektívneho multilateralizmu. Som preto rád, že práve v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku budeme môcť predstaviť naše priority, víziu pôsobenia Slovenska v Bezpečnostnej rade a viesť dialóg s partnermi z celého sveta,“ uviedol Blanár. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Počas pracovného programu by sa mal zúčastniť na Politickom fóre na vysokej úrovni o udržateľnom rozvoji, ktoré sa koná pod záštitou Hospodárskej a sociálnej rady OSN. Šéf slovenskej diplomacie by mal vystúpiť v rámci diskusií zameraných na implementáciu cieľov udržateľného rozvoja OSN.
Minister Blanár bude zároveň hostiteľom slávnostného podujatia na pôde OSN pri príležitosti oficiálnej prezentácie SR ako kandidáta na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 - 2029. „Po mesiacoch intenzívnych rokovaní s partnermi zo všetkých regiónov sveta prichádza ďalší významný krok našej kandidatúry, ktorý je výsledkom dlhodobého a systematického úsilia slovenskej diplomacie,“ poukázal Blanár.
V rámci návštevy New Yorku sa uskutoční tiež osobitná prezentácia kandidatúry zameraná na predstavenie priorít a vízie Slovenska v oblasti medzinárodného mieru, bezpečnosti a multilateralizmu.
Súčasťou programu budú zároveň bilaterálne rokovania s ministrom hospodárstva a plánovania Saudskej Arábie Faisalom F. Alibrahimom a predsedom vlády Tongského kráľovstva Lordom Fatafehim Fakafanuom.
Pracovnú cestu do USA absolvuje od nedele do štvrtka (16. 7.). Cieľom je predstavenie kandidatúry Slovenskej republiky na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 - 2029, uskutočnenie bilaterálnych rokovaní s partnermi a predstaviteľmi organizácie, ako aj prezentácia priorít SR v oblasti udržateľného rozvoja.
„Slovensko chce byť aktívnym a dôveryhodným partnerom pri hľadaní riešení globálnych výziev. Naša kandidatúra do Bezpečnostnej rady OSN je prirodzeným pokračovaním dlhodobého angažovania sa v prospech medzinárodného práva, mieru a efektívneho multilateralizmu. Som preto rád, že práve v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku budeme môcť predstaviť naše priority, víziu pôsobenia Slovenska v Bezpečnostnej rade a viesť dialóg s partnermi z celého sveta,“ uviedol Blanár. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Počas pracovného programu by sa mal zúčastniť na Politickom fóre na vysokej úrovni o udržateľnom rozvoji, ktoré sa koná pod záštitou Hospodárskej a sociálnej rady OSN. Šéf slovenskej diplomacie by mal vystúpiť v rámci diskusií zameraných na implementáciu cieľov udržateľného rozvoja OSN.
Minister Blanár bude zároveň hostiteľom slávnostného podujatia na pôde OSN pri príležitosti oficiálnej prezentácie SR ako kandidáta na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 - 2029. „Po mesiacoch intenzívnych rokovaní s partnermi zo všetkých regiónov sveta prichádza ďalší významný krok našej kandidatúry, ktorý je výsledkom dlhodobého a systematického úsilia slovenskej diplomacie,“ poukázal Blanár.
V rámci návštevy New Yorku sa uskutoční tiež osobitná prezentácia kandidatúry zameraná na predstavenie priorít a vízie Slovenska v oblasti medzinárodného mieru, bezpečnosti a multilateralizmu.
Súčasťou programu budú zároveň bilaterálne rokovania s ministrom hospodárstva a plánovania Saudskej Arábie Faisalom F. Alibrahimom a predsedom vlády Tongského kráľovstva Lordom Fatafehim Fakafanuom.