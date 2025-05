J. Božik: Deň matiek pripomína neoceniteľnú úlohu žien v spoločnosti

Bratislava 11. mája (TASR) - Deň matiek je výnimočnou príležitosťou pripomenúť si neoceniteľnú úlohu žien - matiek v našich životoch, rodinách, komunitách i v celej spoločnosti. Uviedol to predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik.



Poukázal na to, že matky sú nielen prvými oporami, učiteľkami i lekárkami svojich detí, ale často i aktívnymi spolutvorcami verejného života. „Osobitne chcem poďakovať matkám, ktoré sa popri svojej rodine venujú aj službe verejnosti ako starostky, primátorky či pracovníčky samosprávy. Ich práca je dôkazom, že materská starostlivosť, empatia a zodpovednosť sú obrovským prínosom aj pre život našich miest a obcí,“ dodal predseda ZMOS.



Deklaroval, že v kontexte aktuálnych výziev, ako je demografický vývoj a odchod mladých rodín z menších sídiel, považuje ZMOS podporu matiek a rodín za kľúčovú investíciu do budúcnosti Slovenska. „Rovnako však pripomíname, že samosprávy potrebujú stabilné financovanie a kompetencie, aby mohli tieto ciele napĺňať efektívne a adresne,“ upozornil.



Poďakoval sa všetkým, ktorí v školských i kultúrnych zariadeniach obcí a miest pripravili v týchto dňoch podujatia a oslavujú Deň matiek.