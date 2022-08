Primátor Partizánskeho J. Božik chce po štvrtý raz obhájiť svoj post

Partizánske 23. augusta (TASR) - Dlhoročný primátor Partizánskeho Jozef Božik sa bude na jeseň opätovne uchádzať o svoj post. Do volieb pôjde ako nezávislý kandidát. V utorok to potvrdil pre TASR.



Božik, ktorý je vo funkcii primátora od roku 2010, už zozbieral podpisy od obyvateľov na to, aby sa znovu mohol uchádzať o svoju funkciu. "Pre mňa je to veľká česť opäť kandidovať, o to viac, že mám s podporou ľudí a Božou pomocou za sebou 12 rokov výkonu funkcie primátora," skonštatoval primátor.



Veľa vecí sa podľa neho podarilo, veľa vecí ešte Partizánske čaká. "Som pripravený v prípade záujmu občanov ponúknuť svoju prácu, svoje nasadenie, um a skúsenosti na to, aby sa Partizánske ďalej v rámci tých možností, ktoré má, rozvíjalo," doplnil.



O hlasy Partizánčanov sa Božik bude na jeseň uchádzať ako nezávislý, nateraz sa podľa neho javí, že bude mať aj širokú podporu politických strán, špecifikovať ich s ohľadom na to, že by sa mali vyjadriť, nechcel. "Zatiaľ cítim podporu naprieč politickým spektrom, či už ide o ľavicové alebo pravicové politické strany," tvrdí.



Súčasný primátor je zatiaľ jediným, ktorý ohlásil kandidatúru na tento post.