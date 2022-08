J. Budaj bude presadzovať úspory plynu a elektriny v štátnej správe

Bratislava 31. augusta (TASR) - Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) bude presadzovať 15-percentné úspory plynu a aspoň 10-percentné úspory pri používaní elektriny v štátnej správe. Povedal to po rokovaní vlády. Zároveň vyzval ministrov, aby do najbližšieho zasadnutia vlády priniesli svoje návrhy na úsporu energií.



Úspory energií môže priniesť obnovenie "home officov", obmedzenie stupňa na vykurovanie na 19 stupňov či zastavenie klimatizácií, priblížil Budaj. "Sú krajiny, ktoré to už dávno praktizujú," podotkol.



Energie môžu byť podľa šéfa envirorezortu na Slovensku zraniteľným bodom. "Sme energeticky poddanými jednak nášmu energeticky náročnému priemyslu a jednak tomu, že všetky suroviny získavame z Ruska, ktoré ich používa ako vojnovú zbraň," poukázal.



Budaj tiež požiadal premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby tému úsporných opatrení v štátnej správe zaradil na najbližšie rokovanie vlády. Zasadnutie k energetike by sa podľa neho malo uskutočniť v piatok (2. 9.). Predseda vlády chce v tejto súvislosti prísť aj so svojou vlastnou iniciatívou.