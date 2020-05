J. Budaj chce zakázať, aby sa na Slovensko dovážal odpad zo zahraničia

Bratislava 21. mája (TASR) - Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) chce, aby bolo zakázané na Slovensko dovážať odpad zo zahraničia. Plánuje zmeniť aj znenie zákona o odpadoch, ktoré je vraj nejasné. Budaj vysvetľuje, že zákon na jednej strane zakazuje dovoz odpadu na Slovensko, no na strane druhej povoľuje dovoz spracovaných odpadov na energetické zhodnotenie.



"Ideálne by to malo vyzerať, že v Hainburgu je výrobňa nábytku, ktorá má veľké množstvo dreveného odpadu. Podnikateľ si spravil dohodu, že drevo na Slovensku druhotne zhodnotí a bude energeticky využité," priblížil minister pre TASR. Dodáva, že v skutočnosti tam žiadna výrobňa nábytku nie je a odpad dovážaný na Slovensko sa energeticky nezhodnotí. "Často sa rakúske a talianske mestá zbavujú odpadu a privyrábajú si na tom slovenské cementárne a spaľovne."



Nejasnosť v zákone chce Budaj prediskutovať s ochranármi aj s podnikateľmi. "Od susedov k nám vozia odpad, čistia si chotár a my sme sa pre nich stali riešením problému za cenu, že my si problém vyrábame," skonštatoval.