Budaj: Envirorezort podporí podnikateľov, ktorí menia odpad na palivo

Bratislava 5. januára (TASR) – Envirorezort bude podporovať domácich podnikateľov, ktorí menia svoj odpad na energeticky výdatné palivá. Hľadá tiež spôsob, ako obmedziť prepravu energeticky zhodnoteného odpadu spoza hraníc. Uviedol to v rozhovore pre TASR minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO).



Právne predpisy Európskej únie podľa Budaja podporujú zhodnocovanie odpadov, z ktorých sa dá vyrobiť palivo. „Odpad upravený na spaľovanie môže ušetriť množstvo fosílnych palív. Že nám ale toto alternatívne palivo vozia takmer výlučne spoza hraníc, to nevítame," uviedol minister s tým, že to dokazuje neschopnosť domácich spracovateľov odpadov.



Envirorezort preto bude podporovať domácich podnikateľov, ktorí už menia, alebo začínajú meniť odpady na energeticky výdatné palivá. Hľadá tiež spôsoby, ako prepravu cezhraničného odpadu na Slovensko obmedziť, inak sa domáce zhodnocovanie odpadov podnikateľsky nepresadí, podotkol Budaj.



„Ministerstvo si je vedomé, že pri obmedzovaní cezhraničného dovozu zhodnoteného odpadu sa nesmieme dostať do rozporu s platnými právnymi predpismi EÚ," povedal minister pre TASR. Dodal, že envirorezort našiel spôsoby, ktorými sa nadmerný dovoz obmedzí. „No a zasiahneme aj vždy, ak by sa k nám namiesto tuhého alternatívneho paliva dovážali odpadky. Tento dovoz je a ostane zakázaný," deklaruje.



Na Slovensko sa dováža odpad z deviatich európskych krajín. Najviac odpadu pochádza z Rakúska. Dováža sa aj z Chorvátska, Maďarska, Švajčiarska, Česka, Slovinska, Talianska, Nemecka a Belgicka. Väčšina odpadu sa používa na spaľovanie.