J. Budaj: Gratulujem, ale urobme Slovensko ešte lepším pre život

Bratislava 31. decembra (TASR) - K 30. výročiu samostatnej SR dočasne poverený minister životného prostredia SR Ján Budaj (OĽANO) pogratuloval občanom. Praje si však, aby sme Slovensko urobili ešte lepším pre život. TASR o tom v sobotu večer informovala poradkyňa šéfa envirorezortu Ľuba Lesná.



"Ak aj sme právom nespokojní s chybami tohto ešte stále mladého štátu, nezabudnime na to, že vznikol po polstoročí totalít, fašistickej a komunistickej. Po novembri 1989 tu žili ľudia, čo nezažili demokraciu ani zodpovednosť za vlastnú slobodu alebo štát," povedal Budaj. Podľa jeho slov Slovensko počas 30 rokov "padlo takmer do každého výmoľu, čo bol na ceste". "Ale je naším spoločným úspechom, že po každom páde sme sa postavili a kráčali ďalej," uviedol.



Podľa ministra demokratické politické hodnoty obstáli na Slovensku v skúškach času. "Slovenskí voliči v žiadnych slobodných voľbách nepodporili návrat ku komunizmu. Trvale pokračuje politika približujúca Slovensko k Západu," priblížil.



Ďalšou veľkou výzvou, ktorá SR stále ešte čaká, je podľa ministra nastolenie právneho štátu. "Dúfali sme, že voľbami 2020 sa sily minulosti definitívne skončia, ale dnes vidíme, že víťazstvo z roku 2020 bude potrebné obhájiť v nastávajúcich voľbách," poznamenal Budaj. Úspech vo voľbách 2020 i tak ostáva významným míľnikom v 30-ročnom vývoji Slovenska, zdôraznil.



Budaj pripomenul, že na 30. výročie štátu bude štát viesť vláda v demisii. Reálnou podľa neho je hrozba, že vláda sa už neobnoví, "čo by z celej antikorupčnej mobilizácie voličov z roku 2020 urobilo iba trpkú epizódu, aká ostala napríklad z nádejnej vlády Ivety Radičovej." Ficovská garnitúra sa už opäť ako v roku 2011 dobýja späť k moci, poznamenal Budaj.



"Počas kríz si slovenskí občania pripomenuli aj našu schopnosť nezištnej solidarity. Ukázali to už počas pandémie, ale najmä voči vojnovým utečencom," skonštatoval šéf envirorezortu. Zdôraznil, že hoci Slovensko má za sebou 33 rokov slobody, z čoho už 30 rokov žijeme vo vlastnom štáte, stále nás ťaží 50 rokov totalít.