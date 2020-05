Budaj je ochotný diskutovať o presune ochrany zvierat pod envirorezort

Bratislava 23. mája (TASR) - Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) je ochotný diskutovať s ministrom pôdohospodárstva Jánom Mičovským (OĽaNO) o presune ochrany živočíchov pod envirorezort. Reagoval tak na iniciatívu Zvierací ombudsman, ktorá tento presun navrhovala.



"Je to naozaj prierezová a kultúrna otázka. Paradoxne, naše správanie k týmto bytostiam je vecou našej komunitnej kultúry," pripomenul Budaj. Dodal, že nie je jasné, pod ktorý rezort napríklad spadajú domáce zvieratá.



Od novely zákona o veterinárnej starostlivosti, známej ako zákon "zviera nie je vec", by sa mali podľa Budaja odvíjať aj nové pohľady na problematiku zvierat. "Verím, že aj táto iniciatíva je garantom toho, že verejnosť má o túto tému záujem a pokiaľ stále bude mať, tak my s Mičovským na to budeme reagovať a hľadať odpovede na tieto otázky," povedal.



Ochrana zvierat aktuálne spadá pod Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Výnimkou sú len chránené živočíchy, ktoré patria pod envirorezort. Súčasná roztrieštenosť úpravy ochrany zvierat medzi dvoma rezortmi podľa zvieracej ombudsmanky Zuzany Stanovej spôsobuje nepoddajnosť systému, neprehľadnosť a je prejavom znehodnotenia problematiky ochrany zvierat.