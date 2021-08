Budaj: Kúpalisko Podhájska musí zosúladiť svoju prax so zákonom

Bratislava 3. augusta (TASR) – Kúpalisko v Podhájskej môže začať uvoľňovať opatrenia, musí však zosúladiť svoju prax so zákonom. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO). Starosta Podhájskej Roman Ivan priblížil, že niektoré podmienky už kúpalisko splnilo, za najväčší problém považuje vypúšťanie vody z bazénov.



Kúpalisko malo problémy pri odbere a používaní vody, vypúšťaní a odstránení použitej vody. Odber vody podľa Budaja vyriešilo tým, že zabezpečilo merania prítokov.



Zistenia ukazovali prekročenie limitov rádioaktivity v geotermálnych vodách v bazénoch, ktorú určuje vyhláška pre povrchové vody. Budaj však poukazuje, že na Slovensku chýba presná definícia rádioaktívnych nuklidov v geotermálnych bazénových vodách.



„Budem odporúčať ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému (nominant OĽANO), aby ministerstvo zdravotníctva určilo normy a pravidlá," podotkol s tým, že to pre geotermálne vody nemusí znamenať, aby sa prestali využívať, ale budú mať určený časový limit na používanie.







Starosta Podhájskej Roman Ivan a vedenie kúpeľov preskúmajú alternatívy k tomu, ako vyriešia problém vypúšťania horúcej rádioaktívnej vody do potoka Liska. Jednou možnosťou je podľa Budaja postavenie čistiarne vody, jej odsoľovanie a ochladzovanie, vo forme jazierka alebo iného zariadenia. Minister navrhol aj kaskádové využitie geotermálnej vody.



„Je to obrovská energetická šanca pre celú obec zadarmo. Buď na výstavbu nejakých bytov vykurovaných geotermálnych energiou, alebo na geotermálne rozvody," priblížil Budaj. Dodal, že envirorezort je pripravený podporiť takýto projekt.



Ministerstvo životného prostredia preveruje aj využívanie geotermálnej vody v skleníkoch. Budaj poukazuje, že sa tento proces javí bez nedostatkov, pretože tam je výmenník a geotermálna voda ide naspäť. Prevádzka sa podľa ministra javí ako bezproblémová, keďže sa z nej nevypúšťajú vody do rieky a neprichádza tak ani k poškodeniu prírody. Envirorezort chce zistiť, prečo okresný úrad rozhodol, že voda nemá byť používaná na ohrev skleníkov.



Starosta Ivan na tlačovej konferencii deklaroval, že kúpalisko chce naďalej odoberať vodu a fungovať zákonne. Návštevnosť v Podhájskej po odvysielaní informácii o rádioaktivite vo vode poklesla. Túto sezónu majú pokles návštevníkov o desať percent. Vplyv to má aj na ďalšie služby v regióne, ako sú ubytovacie zariadenia či reštaurácie. Na otázku, kedy by mohlo byť kúpalisko opäť naplno spustené, starosta odpovedať nevedel.



„Ministerstvo životného prostredia nám v priebehu minulého týždeň stanovilo podmienky, za akých môžeme fungovať a odoberať geotermálnu vodu. Niektoré podmienky už máme splnené, niektoré podmienky sú otázkou nasledujúcich dní, resp. týždňa. Najväčší problém je otázka vypúšťania vody," hovorí Ivan.



Doplnil, že v súvislosti s vypúšťaním vody musia osloviť odborníkov, ktorí im poradia, ako by to mohlo fungovať zákonným spôsobom.



V súvislosti s kúpaliskom Podhájska vedie vyšetrovanie aj polícia. Tá v pondelok (2. 8.) pre TASR uviedla, že dokončila analýzy znaleckých posudkov a listinnej dokumentácie. Aktuálne v prípade prebiehajú výsluchy svedkov. Nie je vznesené ani obvinenie žiadnej osobe.