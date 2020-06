J. Budaj: Máme pripravené opatrenia pre medvede ohrozujúce obytné zóny

Bratislava 30. júna (TASR) - Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) má pripravené opatrenia na sledovanie medveďov, ktoré stratili plachosť. V prípade, že sa stanú nebezpečnými, bude požadovať aj ich zabitie. Uviedol to minulý týždeň na tlačovej konferencii.



"Znovu sa objavuje problém medveďa v zabývaných zónach. Chcem obnoviť debatu o divokých šelmách," povedal Budaj s tým, že Slovensko je jednou z mála krajín Európskej únie, ktorá má dravé šelmy, vlka a medveďa. "Žiaľ v prípade medveďa spôsobujeme jeho synantropiu. Učíme ho, aby sa približoval k ľudským sídlam a nie sme disciplinovaní v odpadovom hospodárstve."



V prvom rade chce začať so zakrývaním odpadkov a pokutovať ich zlé odkladanie. Na margo odkladania odpadkov, ku ktorým medvede často chodia, Budaj hovorí, že minulý rok sa vyčerpali milióny eur na dotácie pre podhorské obce. Dôvodom bolo, aby pred medveďmi ochránili svoje odpadové zóny. Budaj však pripomína, že peniaze na to často neboli využité. "Na druhej strane, ak sa nebude dať postupovať inak, malo by dôjsť k utrateniu medveďa," poznamenal.



Ochrana vlka by zas mala byť témou aj pre prasací mor. Budaj bude navrhovať odbornú diskusiu na túto tému.



Slovensko podľa Budaja potrebuje chrániť divé šelmy. Zastaviť by sa mali aj vodiči štvorkoliek či motoriek v prírode, pretože tí zvieratá vyháňajú preč z horských území. Splašené šelmy sa potom dostávajú do kontaktu s obyvateľmi, podotkol šéf envirorezortu.