J. Budaj: Envirorezort chce odtajniť 932 pravdepodobných envirozáťaží

Bratislava 16. novembra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR chce odtajniť doteraz nezverejnených 932 pravdepodobných environmentálnych záťaží. Pripravuje aj zmenu legislatívy v oblasti záťaží, keď bude môcť za vyčistenie súkromného pozemku vymáhať peniaze. Informoval o tom minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) v pondelok na tlačovej konferencii.



Legislatíva sa ma týkať 1817 evidovaných envirozáťaží, z čoho je 310 potvrdených a 932 pravdepodobných. Práve tie pravdepodobné chce Budaj zverejniť. Doplnil, že veľa z nich je nevyriešených ešte z čias privatizácie. "Chceme, aby si tieto envirozáťaže mohli ľudia na internete pozrieť a mali dostupné všetky potrebné informácie," povedal minister. Investičný dlh, ktorý visí na týchto envirozáťažiach, je ťažko odhadnúť, no Budaj ho predpokladá na miliardy eur. MŽP musí preskúmať tieto záťaže a zistiť ich nebezpečenstvo.



Pokiaľ bude štát asanovať a čistiť pozemok súkromného vlastníka, tak bude od neho vymáhať sumu za vyčistenie. Ak sa nebude dať vymôcť, stane sa súčasťou ťarchy v katastri ako investícia štátu na súkromnom pozemku. Budaj tvrdí, že je to výzva, ktorú SR musí začať robiť, ale nie v rozpore so spravodlivosťou voči daňovým poplatníkom. "Tí nemôžu platiť najbohatším miliardárom vyčistenie ich pozemkov," podotkol.



Šéf envirorezortu skonštatoval, že teraz sa začnú ozývať najmä lobisti a záujmové skupiny, ktoré budú trvať na tom, aby z ich pozemkov zmizli odpady. "Musíme sa naučiť čítať tieto nátlaky a vytvoriť scenár postupu pri odstraňovaní envirozáťaží, ktorý bude udržateľný a obhájiteľný, a nebudú v ňom stopy lobizmu a nekalého biznisu," poznamenal Budaj.